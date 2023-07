OPPO lance la version 4G de l’OPPO A78 5G.

Voici tout ce que nous offre l’OPPO A78 4G, le nouveau smartphone bon marché de la marque chinoise sans 5G.

Le design complet du nouvel OPPO A78 4G en couleur vert océan

Alors que nous attendons que Samsung et Google nous présentent leurs nouveaux terminaux haut de gamme pour 2023, d’autres fabricants continuent de perfectionner leur catalogue de smartphones de milieu de gamme en lançant de nouveaux appareils avec un excellent rapport qualité-prix. L’un d’eux est OPPO, car la société chinoise vient de lancer en Indonésie la version 4G de l’un de ses smartphones les plus récents, l’OPPO A78 5G.

Nous vous dévoilons maintenant tous les détails de l’OPPO A78 4G, un terminal qui se distingue par son grand écran AMOLED à 90 Hz, sa charge ultra-rapide de 67W et sa caméra principale de 50 MP.

OPPO A78 4G : toutes les informations

OPPO A78 4G Caractéristiques Dimensions 160,01 x 73,23 x 7,99 mm

180 grammes Écran AMOLED de 6,43 pouces

Full HD+

Taux de rafraîchissement de 90 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 680 RAM 8 Go Système d’exploitation ColorOS 13.1 basé sur Android 13 Stockage 256 Go extensibles via microSD jusqu’à 1 To Caméras Arrière

50 MP f/1.8

2 MP Portrait f/2.4

Avant

8 MP f/2.0 Batterie 5 000 mAh

Charge rapide SUPERVOOC de 67 W Autres 4G

Double SIM + microSD

Wi-Fi dual

Bluetooth 5.0

NFC

Protection IP54

Haut-parleurs stéréo doubles

Lecteur d’empreintes sous l’écran

Prise casque 3,5 mm

USB Type C

L’OPPO A78 4G possède un écran de taille plus petite que celui de la version 5G, 6,43 pouces contre 6,56 pouces pour l’OPPO A78 5G, mais en contrepartie il arbore un panneau AMOLED avec une résolution Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une réponse tactile de 120 Hz.

Un autre des changements les plus importants de l’OPPO A78 4G par rapport à la variante 5G se trouve sous le capot, car ce nouveau smartphone de milieu de gamme abandonne MediaTek pour opter pour un Qualcomm Snapdragon 680, une puce octa-core bien soutenue par 8 Go de RAM, extensibles grâce à la fonction d’extension de RAM, et par 256 Go de stockage interne extensibles via des cartes microSD d’une capacité allant jusqu’à 1 To.

Du côté de la photographie, il n’y a pas de surprises, car l’OPPO A78 4G hérite du système de caméras du modèle 5G. Ainsi, l’OPPO A78 4G est équipé d’un double module de caméras arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture focale de f/1.8 et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec une ouverture focale de f/2.0, ainsi que d’une caméra selfie de 8 mégapixels avec une ouverture focale de f/2.4 qui est située dans un trou à l’écran, dans le coin supérieur gauche.

En ce qui concerne l’autonomie, il est important de souligner que l’OPPO A78 4G est doté d’une batterie de même capacité que celle de la variante 5G, 5 000 mAh, mais avec une charge plus rapide, car il dispose de 67 W contre 33 W pour l’OPPO A78 5G.

En ce qui concerne les autres fonctionnalités de l’OPPO A78 4G, nous devons souligner que ce nouveau smartphone de milieu de gamme dispose du double Wi-Fi, du Bluetooth 5.0, de la NFC, d’une protection IP68 contre l’eau et la poussière, d’un lecteur d’empreintes sous l’écran, de haut-parleurs stéréo doubles, d’un port casque 3,5 mm et d’un port USB-C.

Enfin, en ce qui concerne le logiciel, l’OPPO A78 4G est livré avec ColorOS 13.1, la version la plus récente de la surcouche personnalisée de la marque basée sur Android 13.

OPPO A78 4G : disponibilité et prix

L’OPPO A78 4G est déjà disponible à l’achat en Indonésie dans deux couleurs : Noir Brouillard et Vert Océan pour un prix de 3 599 000 roupies indonésiennes, soit environ 215 euros.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :