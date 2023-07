Nothing sur les téléphones pliants ? Voici ce que le PDG a à dire

Il est sûr de dire que cela a été la meilleure année pour les téléphones pliables. Comment? Presque toutes les grandes marques de smartphones lancent un appareil pliable cette année. Nous avons déjà vu Google entrer sur le marché avec le Google Fold, et OnePlus devrait annoncer prochainement le lancement du OnePlus Fold/Open. Mais qu’en est-il du Nothing Fold ?

Dans une récente interview avec IndiaToday, le PDG de Nothing, Carl Pei, a expressément déclaré que la société n’était pas intéressée par le lancement d’un appareil pliable. Carl Pei a reconnu qu’il y avait déjà des rumeurs concernant l’existence du Nothing Fold. Mais il a confirmé que la société ne voulait pas se précipiter pour sauter dans le train du téléphone pliable.

Carl Pei parle des téléphones pliants et de Nothing

Selon le PDG de Nothing, les pliables sont principalement des produits de niche. Et il pense que ce créneau n’est pas encore prêt pour une évolution massive. Pei dit : « C’est bien que certaines personnes le construisent, mais si vous regardez comment les pliables évoluent, ils sont tous les mêmes. »

Pei est même allé plus loin et a déclaré que les consommateurs ne pourraient pas faire la différence si les marques cachaient les logos des téléphones pliables. Lorsque Pei a été interrogé sur les plans de lancement du Nothing Fold, Pei a répondu: « Pas de sitôt. » Il ajoute: «Je ne pense pas que les consommateurs se promènent en disant, hé, j’aimerais que mon téléphone puisse se plier. Je pense que c’est une innovation que les fabricants poussent sur le consommateur.

Autrement dit, Carl Pei a mis fin à toutes les rumeurs qui tournaient autour du Nothing Fold. Donc, si vous en avez vu en surfant sur Internet, vous savez maintenant qu’ils sont tous faux et que rien ne fonctionne sur un appareil pliable pour le moment.

Analyse des téléphones pliables et déclarations de Carl Pei

Peu importe ce que vous dites, Carl Pei n’a pas tort en ce qui concerne le logo. Si vous regardez de plus près les versions précédentes, tous les téléphones se ressemblent à peu près. Même le prochain Samsung Galaxy Fold 5 devrait présenter le même design que son prédécesseur. Mais bien sûr, les téléphones pliables ont connu une mise à jour majeure cette année.

Par rapport à l’année dernière, les téléphones pliables haut de gamme de cette année sont équipés d’un grand écran externe. Cet écran externe de grande taille permet aux utilisateurs de faire plus sans déplier leur téléphone. Et le prochain Galaxy Flip 5 est confirmé pour apporter plus de support d’application pour l’écran externe.

Cependant, l’interview de IndeAujourd’hui était plus sur les téléphones pliants ordinaires. Il s’agissait du développement de Nothing Fold, pas de Nothing Flip. Donc, si les questions portaient sur les dispositifs de pliage à bascule, les réponses de Carl Pei auraient pu différer légèrement de ce qu’il a dit dans l’interview.

De plus, vous devez noter que les vents changent assez rapidement dans l’industrie technologique. Par exemple, nous avons vu un passage rapide des écrans 90 Hz à 120 Hz à 144 Hz dans le passé. Et lorsque les écrans à taux de rafraîchissement élevé sortaient, les personnes disaient que les humains pouvaient voir plus de 60 Hz.

Ainsi, même si Nothing ne veut pas travailler sur Nothing Fold de sitôt, rien ne l’empêche de sortir l’appareil l’année prochaine ou l’année d’après. De plus, Nothing s’attend à ce que son dernier Phone (2) soit aussi performant que le Phone (1).

Et comme le Phone (2) est un appareil plus haut de gamme, il ne rapportera naturellement rien de plus que le Phone (1) s’il se vend bien. Cela donnerait à l’entreprise les revenus nécessaires pour apporter des changements dans l’espace pliable. Et j’ai hâte d’en voir plus.

