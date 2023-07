Apple lance la troisième bêta d’iOS 17 pour les développeurs avant la bêta publique

Apple continue d’améliorer iOS 17 avec la publication d’une troisième version bêta révisée. La mise à jour progressive est disponible pour les développeurs avant la version bêta publique. Cette mise à jour suit d’une semaine la précédente version de la troisième bêta. Lisez la suite pour tout savoir sur la dernière version bêta incrémentale d’iOS 17.

La troisième version bêta révisée d’iOS 17 porte le numéro de build 21A5277j. Cette version mise à jour est nettement plus petite, puisqu’elle ne pèse que 377 Mo, alors que la version bêta d’origine pesait environ 970 Mo. La mise à jour est déjà disponible pour les utilisateurs de la version bêta développeur d’iOS 17, qui possèdent un iPhone Xs ou une version plus récente. Outre la mise à jour d’iOS, le géant de la technologie a également publié une version bêta révisée d’iPadOS 17 et de macOS Sonoma.

Apple a promis de publier la version bêta publique d’iOS 17 en juillet et, d’après la récente publication de la troisième version bêta révisée, il est probable que la version bêta publique sera bientôt disponible. Vous pouvez découvrir plus de détails sur la prochaine version bêta publique ici.

En ce qui concerne les changements, on s’attend à ce que la troisième version bêta révisée règle le problème de la mise à jour Rapid Security Response, repérée par un développeur nommé Aaron. En dehors de cela, nous pouvons nous attendre à des améliorations au niveau du système. La mise à jour du modem reste inchangée sur la version bêta d’aujourd’hui, voici la liste des changements apportés à la troisième version bêta originale.

Apple Music Option de crédit pour les chansons dans Apple Music. Pour la vérifier, vous devez taper sur les trois points à côté du nom de la chanson.

Dans le fil de discussion qui apparaît lorsque vous appuyez sur l’icône + dans Messages, l’option photo affiche désormais une icône de la dernière photo utilisée.

Dans la rubrique Bien-être mental de l’application Santé, les 30 derniers jours affichent désormais l’état d’esprit.

Nouvelle carte de la vitesse du vent dans Météo

Photos – Les options de suppression et de récupération dans les photos récemment supprimées ont été regroupées en un seul endroit.

Accueil – Si vous disposez d’un accessoire de changement de lumière, la commande de choix de la couleur de la lumière a été améliorée.

D’autres petites améliorations ont été apportées à certaines nouvelles fonctionnalités d’iOS 17.

Il y a également un certain nombre de corrections de bugs.

La troisième bêta révisée d’iOS 17 est disponible pour les développeurs. Si votre iPhone fonctionne déjà sous iOS 17 troisième bêta, vous recevrez la bêta incrémentale par voie hertzienne. Mais si vous êtes sous iOS 16.5.1 ou iOS 16.6, vous devrez vous connecter avec votre compte développeur et vous pourrez alors voir l’option sur la page de mise à jour du logiciel. Vous pouvez vérifier si la mise à jour est disponible en allant dans Réglages > ; Général > ; Mise à jour logicielle.

