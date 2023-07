L’App Store active l’emplacement publicitaire nouvellement annoncé pour l’onglet Aujourd’hui

Le mois dernier, Apple a annoncé un nouveau format publicitaire pour l’App Store, afin que les développeurs aient encore plus d’options pour promouvoir leurs applications auprès des utilisateurs d’iPhone et d’iPad. La société a indiqué que les nouvelles publicités dans l’onglet Aujourd’hui de l’App Store iOS deviendraient visibles pour les utilisateurs en juillet, et dès aujourd’hui, les utilisateurs peuvent voir ces nouvelles publicités sur l’iPhone.

L’App Store affiche un nouveau format publicitaire dans l’onglet Aujourd’hui

Cela fait un certain temps qu’Apple a commencé à vendre des emplacements publicitaires dans l’App Store. Cependant, ce nouveau format apparaît directement dans l’onglet Aujourd’hui, qui est le premier onglet que les utilisateurs voient lorsqu’ils ouvrent l’App Store. La publicité apparaît juste en dessous de l’emplacement principal, qui reste un contenu non sponsorisé, et l’utilisateur n’a pas besoin de faire défiler la page pour la voir.

« Grâce à l’onglet Today, votre application peut apparaître en bonne place sur la première page de l’App Store », explique Apple aux développeurs. « Le nouveau format sera simplifié pour présenter l’icône de l’application, son nom et son sous-titre », ajoute la société.

Étant donné que ce nouveau format publicitaire est plus simple et ne comporte pas de captures d’écran ni d’informations détaillées, Apple affirme qu’il est plus facile d’obtenir l’autorisation de diffuser des publicités dans cet emplacement. En appuyant sur la publicité, l’utilisateur accède à une page produit personnalisée présentant des illustrations soumises par l’annonceur. Bien entendu, Apple doit encore approuver l’icône, le nom et le sous-titre de la publicité.

Par exemple, les applications dont l’icône ou le nom est jugé « violent, offensant, sexuellement explicite ou autrement inapproprié » ne peuvent pas figurer dans ces publicités. Un autre détail à garder à l’esprit est que ce nouveau format publicitaire n’est disponible que sur les iPhone équipés d’iOS 16.4 ou d’une version ultérieure. Pour l’instant, l’emplacement n’est pas disponible sur l’iPad.

Le format publicitaire de l’onglet Aujourd’hui de l’App Store est apparu pour la première fois l’année dernière, lorsqu’Apple a étendu les annonces de recherche à l’onglet Aujourd’hui et aux pages de produits des applications. Ce dernier changement s’est avéré particulièrement controversé, car des publicités pour des jeux d’argent et des casinos apparaissaient à côté de listes d’applications légitimes proposées par les développeurs. En réponse à ces critiques, Apple a cessé d’afficher des publicités pour les jeux d’argent dans ces emplacements.

Vous trouverez plus de détails sur les publicités de l’App Store sur le site web d’Apple.

