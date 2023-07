Voyons ce que tu penses, car 60% des Américains considèrent TikTok comme une menace

No sólo lo creen en la Casa Blanca, et c’est que 3 de cada 5 estadounidenses piensan que TikTok es una amenaza para su seguridad nacional.

Parece que la credibilidad de TikTok está más en entredicho que nunca a nivel global.

Muchas son las regiones que han ido bloqueando o controlando el acceso a TikTok, incluso en España nuestro Gobierno vigila los smartphones de los funcionarios, y es que las sospechas de espionaje y robo de datos son elevadas alrededor de la popular red social de ByteDance, con origen en China.

Lo cierto es que hasta la fecha eran los políticos y empleados de empresas con información sensible los que más cuidado estaban poniendo en no utilizar TikTok en sus dispositivos corporativos, pero el mensaje ha cuajado y que algunos Estados norteamericanos la hayan bloqueado parece haber convencido a los estadounidenses de que TikTok es peligrosa para su seguridad.

No lo decimos nosotros, et c’est que lo confirma un estudio de Pew Research Center del que se hacían eco los compañeros de Business Insider, concluyendo que 3 de cada 5 estadounidenses ven a TikTok como una amenaza para la seguridad nacional mostrándose « algo o muy preocupados » por las prácticas de recopilado de datos e información que realiza la aplicación.

Nada menos que un 64% de los encuestados muestran sus discrepancias, y eso que TikTok cuenta con más de 150 millones de usuarios registrados y activos en los Estados Unidos.

Quizás la muestra no sea demasiado representativa, et c’est que 1 de cada 5 encuestados afirmaron, eso sí, que no ven ni utilizan la aplicación de vídeos cortos y verticales, tan popular y adictiva sobre todo entre los más jóvenes.

Ya sabíamos que TikTok recopila una enorme cantidad de información de nuestros dispositivos, aunque cada vez más los usuarios parecen concienciarse de que eso no es nada bueno… ¿Qué opináis vosotros?

De hecho, et c’est que el propio informe recoge que son los estadounidenses de mayor edad los más propensos a ver a TikTok como una amenaza, siendo dos tercios de los mayores de 65 años los que dudan de la red social de ByteDance por un 49% de los usuarios encuestados de entre 18 y 29 años.

Lo cierto es que como decíamos, no sólo Montana, que fue el primero, junto a otros estados de los Estados Unidos han empezado a aplicar restricciones de uso a sus funcionarios públicos, et c’est que a nivel global muchos países en Europa y otras regiones han informado de acciones similares et des recommandations a sus mandatarios para no instalar apps de uso personal en sus dispositivos corporativos.

Y a vosotros, ¿qué os parece TikTok? ¿Lo veis como una amenaza al recopilar gran cantidad de información de vuestros dispositivos? ¿Seguiríais usándolo si supierais todo el perfilado digital que hace la aplicación de vosotros?

