Rien n’écarte de lancer un téléphone pliable à l’avenir et préfère se concentrer sur le Nothing Phone (2).

Carl Pei a déclaré lors d’une interview que Nothing n’a pas l’intention de lancer un téléphone pliable et qu’il pense que c’est une innovation que les utilisateurs n’ont pas demandée.

Conception du Nothing Phone (2).

Nothing est l’un des fabricants alternatifs les plus populaires. Depuis la création de l’entreprise, leur savoir-faire démontré tant avec le Nothing Phone (1) qu’avec les Nothing ear (1) a laissé une bonne impression chez nos rédacteurs ainsi que chez ceux qui ont testé ces appareils.

Le Nothing Phone (2) est déjà en cours de développement et se rapproche chaque jour un peu plus de la réalité. Pour le moment, nous connaissons déjà son design et selon les déclarations de son PDG, Carl Pei, recueillies par Android Authority, il semble qu’ils se concentrent sur le fait de le rendre réussi. Tellement qu’ils n’envisagent même pas de créer des téléphones pliables.

Nothing n’est pas pour les téléphones pliables

Il est vrai que 2023 est l’année des pliables, avec de nombreux fabricants qui rejoignent le mouvement (ou améliorent leurs offres) dans le secteur des terminaux à écran flexible, mais il est également vrai que pour l’instant, ces téléphones ne plaisent pas à tout le monde et sont considérés comme destinés à un public de niche.

Les raisons en sont diverses, mais cela n’empêche pas que presque tout le monde se lance comme s’il n’y avait pas de lendemain dans la fabrication de ces appareils. Toutefois, Carl Pei dit que Nothing n’a pas l’intention de se lancer là-dedans pour le moment. Le PDG de l’entreprise a ouvertement exprimé son désintérêt pour le lancement d’un téléphone pliable, disant que s’ils le font, ce ne sera « pas bientôt » :

Je ne pense pas que les utilisateurs se promènent en disant « hé, ce serait génial si mon téléphone était pliable ». Je pense que c’est une innovation que les fabricants imposent aux utilisateurs.

Ainsi, les rumeurs autour d’un éventuel Nothing Phone pliable sont balayées d’un revers de main. Selon Pei, ils sont maintenant concentrés sur d’autres choses. Cependant, nous savons tous que dans l’industrie technologique, les vents changent rapidement, ce qui pourrait forcer l’entreprise à prendre la direction qu’elle ne veut pas prendre pour le moment.

Cependant, Pei dit qu’ils sont maintenant concentrés sur le Nothing Phone (2) et qu’ils souhaitent vendre au moins autant que le Nothing Phone (1).

