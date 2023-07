Les Google Pixel Buds Pro sont des écouteurs premium différents qui atteignent leur prix le plus bas historique.

Les écouteurs sans fil de Google ne laissent personne indifférent, ils arrivent avec un design élégant et tout ce que vous pouvez demander.

Les Google Pixel Buds Pro dans leur étui.

Grâce à l’une des offres du Amazon Prime Day, vous pouvez vous procurer les meilleurs écouteurs sans fil de Google à un prix génial. Les Pixel Buds Pro sont à votre portée pour seulement 165 euros, ils bénéficient d’une remise de 54 euros. De plus, vous les recevrez rapidement, en toute sécurité et gratuitement chez vous.

Il s’agit d’écouteurs qui sont initialement sortis sur le marché à un prix de près de 220 euros et qui sont toujours vendus au prix de 179 euros sur la boutique officielle de Google, vous pouvez donc profiter du meilleur prix sur Amazon. Comme nous l’avons mentionné dans notre analyse, les premiers écouteurs premium de Google ouvrent la voie et obtiennent de bonnes notes dans tous les domaines.

Google Pixel Buds Pro

Profitez de votre musique préférée comme il se doit

Nos protagonistes arrivent avec un design original disponible en 4 finitions : Charbon, Gris Brume, Vert Lime et Corail. Grâce à leurs petits embouts, ils s’ajusteront facilement à vos oreilles, vous n’aurez aucun problème pour trouver le meilleur ajustement. Ils sont confortables, vous pourrez écouter de la musique toute la journée.

Comme l’a souligné mon collègue dans son analyse, les pilotes de 11 millimètres présents à l’intérieur de ces Pixel Buds Pro offrent une excellente expérience sonore avec une mise en avant des basses. Ils disposent même d’une technologie de réduction du bruit qui fonctionne très bien, vous pourrez vous isoler de l’extérieur.

Ces petits écouteurs obtiennent également de bonnes notes en termes d’autonomie, ils peuvent atteindre 7 heures d’utilisation avec une seule charge pour que vous n’ayez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Et tout cela, avec la réduction du bruit activée, profitez pleinement de vos chansons préférées sans penser au chargeur. Au fait, chaque fois que vous en avez besoin, vous pouvez utiliser leur étui de charge pour récupérer de l’énergie n’importe où.

Google Pixel Buds Pro

Vous n’avez pas à payer une fortune pour avoir des écouteurs de qualité de dernière génération. Il vous suffit de profiter d’une des nombreuses offres que nous propose le Prime Day, qui se prolonge jusqu’à la fin du 12 juillet. Si vous souhaitez vous procurer ces Pixel Buds Pro, n’hésitez plus, ils ne seront disponibles que pour une durée limitée.

Cet article recommande de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

