Android 14 Beta 4 est maintenant disponible et arrive avec une nouvelle « easter egg ».

Le développement d’Android 14 se poursuit en vue d’une version finale prévue pour les mois d’août ou de septembre, atteignant déjà la Developer Preview 4 qui sera vraisemblablement la dernière avant les versions stables, et qui est déjà mise à disposition des utilisateurs ayant des mobiles compatibles, qui sont majoritairement les Pixel made by Google.

L’annonce publiée sur Android Developers mentionne déjà des progrès significatifs, en parlant explicitement d’un travail de « polissage et de performance » qui nous mènera à Android 14 stable dans quelques semaines, étant cette une compilation presque finale de la prochaine saveur d’Android, qui comme vous le savez déjà, sera ‘Upside Down Cake’.

Voici le communiqué de Google publié cet après-midi :

Pour Google, cette version Beta 4 est déjà stable en termes de plateforme, ce qui indique que les API pour les développeurs et tous les comportements orientés applications sont déjà finals afin que chaque développeur ou entreprise puisse les intégrer à temps dans leurs applications et jeux. De plus, il est maintenant possible de publier des applications sur Google Play avec le niveau officiel des API d’Android 14.

Nous sommes donc devant une compilation presque finale d’Android 14 dans laquelle les aspects de performance et d’optimisation seront déjà testés, avec peu de changements d’ici la version stable qui sortira en août ou septembre.

Google dit que c’est le moment idéal pour terminer les tests de compatibilité et pour que tous puissent publier les mises à jour nécessaires afin de garantir la meilleure expérience utilisateur lorsque Android 14 sera définitivement disponible pour tous les utilisateurs de la plateforme.

Comme vous pouvez le voir, Android 14 Beta 4 est si finalisé qu’elle a déjà introduit ce qui sera probablement l’easter egg définitif d’Android 14, à nouveau avec une thématique spatiale et une curieuse simulation d’un lancement avec laquelle nous pourrons jouer un peu :

Houston, we have a liftoff ! The new Easter egg is here in Android 14 Beta 4, and it’ll delight any space sim enthusiasts out there. I don’t know what the heck I’m doing, but here’s a first look at the new Easter egg! I bet @dsandler had a LOT of fun with this one. pic.twitter.com/nhfravAG8S

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) Juillet 11, 2023