Voici où vous pouvez utiliser votre iPhone comme permis de conduire ou carte d’identité numérique jusqu’à présent [Juillet 2023]

Apple a annoncé son intention de transformer l’iPhone en permis de conduire en 2021. Les billets d’avion, les cartes de cinéma et les cartes de crédit étaient déjà numériques. Il est maintenant temps de numériser les cartes d’identité délivrées par les pouvoirs publics.

Jusqu’à présent, très peu d’États américains vous permettent d’ajouter votre permis de conduire ou votre carte d’identité nationale à Apple Wallet. Cependant, il y a plus d’États qui ne prennent pas en charge Wallet et où votre iPhone peut encore devenir votre permis de conduire.

Identifiants Apple Wallet

Quel est l’intérêt de rendre votre permis de conduire ou votre carte d’identité nationale disponible dans Apple Wallet ? Pour l’instant, c’est très similaire à l’utilisation d’Apple Pay pour passer à la caisse dans un store.

Plutôt que de présenter votre permis de conduire ou votre carte d’identité aux points de contrôle de la TSA dans les aéroports, il suffit d’appuyer votre iPhone ou votre Apple Watch sur un lecteur NFC pour valider votre identité. Les cartes d’embarquement sont devenues numériques depuis longtemps, et les permis de conduire sont en train de les rattraper.

Il ne semble cependant pas y avoir de course pour achever ou même commencer la transition vers les cartes d’identité numériques. Pour l’instant, trois États et quatre aéroports acceptent les cartes d’identité dans Wallet.

Vous pouvez ajouter votre identifiant à Wallet sur l’iPhone dans ces États, selon Apple :

Arizona

Colorado

Maryland

Géorgie

Apple a déclaré en 2021 que l’Arizona, le Connecticut, l’Iowa, le Kentucky, le Maryland, l’Oklahoma et l’Utah s’étaient également engagés à prendre en charge cette fonctionnalité. Pour l’instant, il est facile de trouver des informations sur les États qui s’engagent à prendre en charge l’identification numérique en 2021 et 2022, sans qu’une solution soit trouvée en 2023.

Portefeuille ID aéroports

Une fois votre identifiant ajouté à Wallet, vous pouvez brandir votre iPhone pour valider votre identité à certains points de contrôle TSA dans ces aéroports, selon Apple :

Aéroport international Thurgood Marshall de Baltimore/Washington (BWI)

Aéroport international de Phoenix Sky Harbor (PHX)

Aéroport national Ronald Reagan Washington (DCA)

Aéroport international de Denver (DEN)

Bien que quatre États seulement soutiennent les IDs in Wallet à ce jour, il existe de nombreux autres États et territoires qui sont à différents niveaux d’exploration du support. Au-delà du support de la TSA, les cartes d’identité dans Wallet pourraient être acceptées dans les banques, les entreprises, etc.

Applications d’identification numérique

Bien qu’il faille encore des années pour que les cartes d’identité dans Wallet soient prises en charge au niveau national, de plus en plus d’États proposent officiellement des cartes d’identité numériques sur iPhone sans prise en charge par Wallet. Les États disposant d’applications d’identification mobile sur iPhone sont les suivants :

Ces États ont des applications mobiles qui vous permettent d’utiliser votre carte d’identité numérique avec des terminaux sans contact. Le processus d’installation peut nécessiter l’enregistrement de votre numéro de téléphone, la numérisation du recto et du verso de votre carte d’identité physique et la vérification par une selfie. Les utilisateurs peuvent ensuite « certifier » leur carte d’identité numérique pour l’utiliser dans le cadre de la TSA, de la vérification de l’âge, etc.

Les cartes d’identité numériques ne sont pas seulement plus pratiques. Lorsqu’ils sont pris en charge, les utilisateurs peuvent vérifier leur âge pour les achats soumis à des restrictions d’âge, comme l’alcool, sans révéler d’informations personnelles telles que leur date de naissance ou l’adresse de leur domicile, par exemple.

Aéroports pilotes pour l’identification numérique

Alors que seuls quatre aéroports acceptent les pièces d’identité dans Wallet, il existe de nombreux autres aéroports pilotes d’évaluation sur le terrain qui acceptent les applications d’identification numérique. La TSA dresse une liste de ces aéroports, bien que le système TSA PreCheck soit obligatoire :

Aéroport international Thurgood Marshall de Baltimore/Washington (BWI)

Aéroport international Logan de Boston (BOS)

Aéroport international de Dallas Fort Worth (DFW)

Aéroport international de Denver (DEN)

Aéroport métropolitain de Detroit (DTW)

Aéroport international de Gulfport Biloxi (GPT)

Aéroport international Harry Reid (LAS)

Aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta (ATL)

Aéroport international de Jackson-Medgar Wiley Evers (JAN)

Aéroport de LaGuardia (LGA)

Aéroport international de Los Angeles (LAX)

Aéroport international Luis Munoz Marin (SJU) – à partir du 3/06

Aéroport international de Miami (MIA)

Aéroport international de Nashville (BNA) – à partir du 3/08

Aéroport international Norman Y. Mineta San Jose International Airport (SJC)

Aéroport international de Phoenix Sky Harbor (PHX)

Aéroport international d’Orlando (MCO)

Aéroport national Ronald Reagan Washington (DCA)

Aéroport international de Salt Lake City (SLC)

Quand mon État disposera-t-il de permis de conduire numériques ?

Si vous ne vivez pas dans l’un des rares États qui autorisent les permis de conduire numériques, vous vous demandez probablement quand votre État fera partie de la liste. Les organes législatifs de chaque État et territoire doivent proposer et adopter leurs propres lois autorisant les permis de conduire numériques. Ce processus est probablement le plus gros bottleneck (goulot d’étranglement).

Une fois la loi adoptée, les représentants des États doivent se mettre d’accord sur la meilleure façon de mettre en œuvre les permis de conduire numériques. Des sociétés comme IDEMIA simplifient ce processus, mais chaque État aborde séparément des questions telles que l’assistance et la sécurité.

Plusieurs États ont déjà légalisé les permis de conduire et les cartes d’identité numériques, mais n’ont pas encore mis en place de solution. Des lois ont été adoptées en 2021, 2022 et 2023.

Certains États testent de petits programmes pilotes avant de lancer officiellement l’assistance. La plupart des États qui proposent une aide à l’identification numérique ne font pas payer l’accès, mais certains États font payer une redevance unique de 10 $ ou une redevance annuelle de 2 $.

L’idéal serait que votre permis de conduire soit disponible dans Apple Wallet sur votre iPhone sans avoir à le télécharger depuis l’App Store. Si vous vous demandez quand votre État franchira le pas, il est utile de connaître les lois sur l’identification numérique en vigueur dans votre État ainsi que la couverture médiatique récente des progrès réalisés en matière de mise en œuvre. Ces données vous fourniront les meilleures informations pour gérer vos attentes.

