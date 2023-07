Microsoft remporte la victoire dans le procès contre la FTC et l’acquisition d’Activision Blizzard est plus proche.

Les gens de Redmond sont un pas plus près de finaliser l’achat d’Activision Blizzard et vont maintenant négocier avec la CMA pour pouvoir conclure l’accord dans les prochains jours.

Depuis plus d’un an, nous n’arrêtons pas de recevoir des nouvelles sur l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft, une opération évaluée à près de 69 milliards de dollars, étant l’une des plus grandes du monde du divertissement et la plus grande de l’industrie du jeu vidéo. Eh bien, après tant et tant de nouvelles au cours de ces derniers mois, il semble que nous voyons enfin la lumière au bout du tunnel, car il semble que l’acquisition est plus proche que jamais d’être finalisée.

Après des semaines de bataille judiciaire, Microsoft a finalement remporté la victoire dans le procès contre la FTC, l’organisme de réglementation des États-Unis, pour l’acquisition d’Activision Blizzard. L’intention du régulateur américain était de suspendre temporairement l’achat, ce qui ne se produira plus maintenant, comme l’a indiqué la résolution rendue par la juge Jacqueline Scott Corley, partagée par The Verge.

L’achat d’Activision Blizzard par Microsoft est de plus en plus proche de se concrétiser

Avec cette victoire, Microsoft a évité que l’acquisition d’ABK soit bloquée jusqu’à la fin de l’enquête de la FTC, ce qui leur permet de la mener à bien avant la date limite du 18 juillet. Ainsi, la juge Corley a statué que l’acquisition ne présente réellement aucun risque pour la concurrence dans l’industrie du jeu vidéo, mais au contraire, il semble évident qu’ils souhaitent rendre les jeux d’Activision Blizzard accessible à un plus grand nombre de joueurs et renforcer leur engagement envers les jeux mobiles.

Il convient de mentionner que bien que cela empêche l’acquisition d’être bloquée de manière préventive, cela n’empêche pas la FTC de poursuivre ses enquêtes sur un possible monopole que pourrait entraîner cette opération si elle se concrétisait. D’autre part, l’organisme américain a maintenant jusqu’à 23h59, heure du Pacifique, le 14 juillet pour déposer un appel, ce qui pourrait arriver si l’on en croit les paroles de Douglas Farrar, porte-parole de la FTC, qui a déclaré qu’ils étaient « déçus du résultat compte tenu de la menace claire que représente cette fusion en ce qui concerne l’ouverture de la concurrence dans les jeux vidéo en nuage, les services d’abonnement et les consoles ». En réalité, Farrar a ajouté qu’ils présenteront dans les prochains jours leur prochaine action dans la « lutte pour préserver la concurrence et protéger les consommateurs ».

En attendant, nous pouvons voir les réactions de personnalités de Microsoft, comme Phil Spencer, chef de Xbox et responsable de Microsoft Gaming, et Brad Smith, vice-président de l’entreprise, qui n’ont pas hésité à remercier le tribunal pour sa « décision rapide et approfondie » et à souhaiter que « d’autres juridictions continuent de travailler vers une résolution rapide ». De plus, Brad Smith a également annoncé que Microsoft, Activision Blizzard et la CMA, l’organisme de réglementation du Royaume-Unis (qui était jusqu’à présent l’un des principaux opposants à l’accord), ont décidé de mettre fin aux litiges en cours et cherchent à trouver un moyen de satisfaire le régulateur britannique afin que l’accord puisse être débloqué dans ledit pays.

Our statement on the mutual request with the CMA for a pause of our appeal in the UK: pic.twitter.com/8Aky2IJjxS — Brad Smith (@BradSmi) 11 juillet 2023

Comme l’a indiqué l’exécutif, les trois parties impliquées ont déjà demandé au Comité d’appel de suspendre la procédure judiciaire concernant l’achat d’ABK par Microsoft. Ainsi, comme nous l’avons dit, elles vont maintenant « examiner comment la transaction pourrait être modifiée pour aborder les préoccupations d’une manière acceptable pour la CMA ». Nous verrons comment tout cela se termine, mais sans aucun doute, l’achat est plus proche que jamais d’être finalisé dans les prochains jours.



