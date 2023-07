33 photos prises avec l’appareil photo du Nothing Phone (2)

Voici plusieurs échantillons de ce que l’appareil photo du Nothing Phone (2) est capable de faire avec ses caméras pendant que nous travaillons sur son analyse.

Le système de caméras du Nothing Phone (2), dirigé par un capteur Sony IMX890

Le Nothing Phone (2) est désormais officiel. La marque londonienne a présenté la nouvelle génération de son smartphone phare, et cette fois-ci elle vise directement le segment « premium » avec des spécifications plus avancées, notamment un nouveau processeur et un appareil photo principal de meilleure qualité, grâce au capteur Sony IMX890.

Nous avons pu utiliser le nouveau smartphone de la marque chez Netcost-security.fr au cours des dernières semaines. Et bien que nous ne puissions pas encore partager notre avis, nous avons la permission de partager avec vous les photos que nous avons capturées avec les trois caméras de l’appareil au fil de ces jours.

Nous avons effectué divers tests avec chacune des trois caméras de l’appareil : à la fois l’appareil photo principal de 50 mégapixels soutenu par le capteur Sony IMX890, ainsi que l’appareil photo secondaire Samsung ISOCELL JN1 de 50 mégapixels associé à l’objectif ultra grand-angle lent, et le capteur frontal de 32 mégapixels pour les selfies.

Avant de voir les résultats, il convient de souligner que les photos n’ont subi aucune édition ni retouche. De plus, elles ont été prises avec une version du Nothing Phone (2) équipée d’un logiciel non définitif. Cela étant dit, je dois mentionner que les photos ci-dessous sont compressées, mais toutes (ainsi que beaucoup d’autres) peuvent être visualisées en haute résolution via Google Photos.

Appareil photo principal

L’appareil photo principal du Nothing Phone (2) a une résolution de 50 mégapixels, un stabilisateur optique, une taille de 1/1,56” avec une ouverture ƒ/1,88, des pixels de 1 μm et une distance focale équivalente à 24 mm.

Appareil photo principal, zoom 2X

Bien qu’il n’inclue pas de téléobjectif dédié, l’appareil photo du Nothing Phone (1) comprend le système « Super-Res Zoom », qui permet de capturer des images avec un zoom allant jusqu’à deux agrandissements avec à peine de perte de qualité, selon la marque.

Objectif ultra grand-angle

Derrière l’objectif ultra grand-angle se trouve un appareil photo de 50 mégapixels signé Samsung. C’est un capteur de 1/2,76″ avec une ouverture ƒ/2,2.

Appareil photo frontal

Enfin, l’appareil photo frontal passe à 32 mégapixels avec un nouveau capteur Sony IMX615.

Pour le moment, c’est tout ce que nous pouvons vous dire sur les caméras du Nothing Phone (2). Ce n’est qu’après son analyse que nous pourrons partager notre avis et notre expérience avec le système photographique du nouveau smartphone de Nothing. Heureusement, il ne faudra pas attendre trop longtemps pour cela.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :