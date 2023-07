Xiaomi lance la mise à jour vers MIUI 14 sur 5 autres smartphones de milieu de gamme de son catalogue

Traduisez cet article en français en français tout en préservant les balises HTML dans leur intégralité, en respectant ces deux conditions

Xiaomi a commencé à déployer la mise à jour vers MIUI 14 avec Android 13 sur les Redmi 10C, Redmi Note 11S 5G, POCO M4 Pro 5G, POCO M5s et POCO X4 Pro 5G du monde entier.

Le POCO X4 Pro 5G est l’un des terminaux de la marque chinoise qui reçoit déjà MIUI 14

En attendant l’arrivée de la première version stable d’Android 14 , prévue pour août ou septembre, Xiaomi continue de mettre à jour davantage de terminaux de son catalogue avec la dernière variante de sa couche de personnalisation pour les téléphones Android, MIUI 14, qui apporte de nombreuses nouveautés et est basée sur Android 13 .

Au cours des dernières semaines, le géant chinois a concentré ses efforts pour mettre à jour MIUI 14 sur davantage de terminaux de milieu de gamme et, grâce à cette stratégie, 5 autres téléphones mobiles de la marque reçoivent déjà la dernière version de MIUI .

Les Redmi 10C, Redmi Note 11S 5G, POCO M4 Pro 5G, POCO M5s et POCO X4 Pro 5G sont mis à jour vers MIUI 14 avec Android 13

Comme nous pouvons le lire sur Xiaomi Adictos, la société chinoise a commencé à mettre à jour la ROM globale de cinq smartphones des marques Redmi et POCO vers MIUI 14 via le programme Mi Pilot, ce qui indique qu’il sera d’abord disponible pour les testeurs de la version bêta et une à deux semaines plus tard, il sera disponible pour la majorité des utilisateurs de ces appareils .

Les cinq téléphones mobiles Redmi et POCO qui reçoivent déjà MIUI 14 sont les suivants:

Cela indique que si vous possédez l’un de ces Redmi ou POCO, vous recevrez bientôt une mise à jour OTA vers MIUI 14, une version qui se distingue par la suppression de la publicité et des applications préinstallées, par l’inclusion d’une nouvelle fonction de dossiers intelligents qui vous permettra de personnaliser encore plus les groupes d’applications que vous avez sur l’écran d’accueil, en intégrant la reconnaissance de texte dans les photos de l’application Galerie et en réintégrant la célèbre voûte d’applications .

Une fois que vous aurez cette nouvelle mise à jour vers MIUI 14 disponible sur votre téléphone, il vous suffit de suivre notre guide sur la façon de mettre à jour un téléphone portable Xiaomi vers la dernière version de MIUI.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :