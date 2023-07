ChatGPT est en panne et ne fonctionne pas : qu’est-ce qui se passe ?

ChatGPT a des problèmes depuis ce matin. Voici tout ce que nous savons sur sa chute.

Vous n’êtes pas le seul à ne pas pouvoir utiliser ChatGPT, le chatbot d’OpenAI ne fonctionne pas

ChatGPT, le modèle de langage naturel développé par OpenAI basé sur GPT-4 et capable de répondre à vos questions, traduire des textes dans d’autres langues, créer des e-mails et des publications sur les réseaux sociaux, et vous aider à programmer, rencontre des problèmes de connexion depuis 14h50 et il est actuellement en panne et ne peut pas être utilisé normalement.

Comme nous avons pu le constater, il s’agit d’un problème mondial, car il a été signalé par des milliers d’utilisateurs via DownDetector depuis quelques heures.

Pourquoi ChatGPT est-il tombé en panne et que pouvez-vous faire ?

Comme vous pouvez le constater sur la capture d’écran ci-dessous, si vous accédez au site web de ChatGPT avec vos identifiants de connexion, vous remarquerez que quelque chose ne va pas, car un message d’erreur de couleur orange apparaît en haut de l’interface indiquant : Failed to get service status (Échec de l’obtention du statut du service) et, par ailleurs, à la fois les données de votre compte et l’historique de vos requêtes prennent plus de temps que d’habitude pour se charger.

Si vous essayez d’utiliser le chatbot d’OpenAI, vous pouvez le faire par intermittence, car il y a des moments où il n’est pas disponible et d’autres où il est opérationnel. Un truc simple pour essayer de le faire fonctionner est de rafraîchir la page lorsqu’il y a une erreur, mais cela ne garantit pas que vous pourrez l’utiliser normalement.

En réalité, si vous accédez au site web des rapports d’Open AI, un message s’affiche en haut de la page indiquant qu’il y a un taux élevé d’erreurs pour les connexions à ChatGPT et le statut de ChatGTP est indiqué comme étant Partial Outage, ce qui indique que le chatbot subit des interruptions partielles.

À ce stade, il n’y a rien que vous puissiez faire à part attendre qu’OpenAI résolve ce problème et rétablisse le service dès que possible.

Dès que nous aurons plus d’informations sur cette panne de ChatGPT, nous mettrons à jour cet article avec toutes les nouveautés que nous recevrons.

