Nouveau Nothing Phone (2) : le téléphone « hype » se renouvelle avec plus de puissance, de meilleures caméras et un prix plus élevé.

Rien n’a présenté son nouveau smartphone, cette fois-ci axé sur le haut de gamme économique.

Le dos du Nothing Phone 2, construit en verre transparent

Un an après avoir fait son entrée sur le marché de la téléphonie mobile et avoir prouvé que malgré son parcours court, Nothing est plus que prêt à rivaliser sur ce marché difficile, l’entreprise présente maintenant la deuxième génération de son smartphone avec le Nothing Phone (2).

Après des mois de rumeurs, de fuites et d’indices, la marque a officiellement annoncé son nouveau produit phare, qui s’ajoute à la gamme de la marque pour accompagner les écouteurs (stick) et les écouteurs (2). Il le fait avec une fiche technique mise à jour et dans le but de concurrencer un segment plus haut de gamme du marché des smartphones, grâce à diverses améliorations allant du processeur à l’appareil photo, en via l’écran et la batterie.

Voyons toutes les nouveautés que le Nothing Phone (2) apporte.

Nothing Phone (2), toutes les informations

Nothing Phone (2) Caractéristiques Dimensions 162,1 x 76,4 x 8,6 mm

201 grammes Écran OLED flexible LTPO de 6,7 pouces

Résolution de 2412 x 1080 pixels

Luminosité extérieure jusqu’à 1000 nits, pic maximal de 1600 nits

Taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

4 nm TSMC

GPU Adreno 730 RAM 8/12 Go Système d’exploitation NothingOS 2.0 basé sur Android 13

Mises à jour d’Android garanties pendant trois ans

Mises à jour de sécurité garanties pendant quatre ans (tous les deux mois) Stockage 128/256/512 Go Caméras Arrière :

Capteur principal Sony IMX890 de 50 Mpx, de 1/1,56” et d’ouverture ƒ/1,88 avec des pixels de 1 µm, OIS + EIS, distance focale équivalente à 24 mm

Capteur ultra grand-angle Samsung JN1 de 50 Mpx, de 1/2,76″ et d’ouverture ƒ/2,2

Avant :

Capteur Sony IMX615 de 32 Mpx, de 1/2,54″ et d’ouverture ƒ/2,45 Batterie 4700 mAh

Charge rapide de 45 W

Charge sans fil de 15 W

Charge sans fil inversée de 5 W Autres Interface Glyph

Lecteur d’empreintes optique à l’écran

Haut-parleurs stéréo doubles

Double SIM

Reconnaissance faciale

Film de protection pré-appliqué

Protection IP54 Connectivité 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

NFC

GPS L1 + L5

Un design raffiné qui épouse les courbes et maintient les lumières

Si les produits de Nothing attirent l’attention, c’est pour leur design. Le Phone (1) a été considéré par beaucoup comme l’un des smartphones au meilleur design de l’année dernière, ce qui est d’autant plus méritoire si l’on considère le prix de l’appareil.

Avec la deuxième génération, Nothing n’a pas voulu prendre trop de risques. À la place, elle a choisi de maintenir une esthétique continue, en changeant seulement quelques détails de l’apparence physique de son produit phare dans le but de le rapprocher davantage du segment premium.

Et quoi de plus premium qu’un verre incurvé ?

Dans ce cas, cependant, Nothing n’a pas choisi d’intégrer un écran incurvé dans le Phone (2). En réalité, l’appareil conserve la face avant entièrement plate, ainsi que les bords lisses en aluminium recyclé. Cependant, la marque a intégré un panneau en verre légèrement incurvé aux extrémités à l’arrière, promettant d’améliorer la prise en main du téléphone. Ce qui, compte tenu de la plus grande taille de son écran par rapport au modèle précédent, sera probablement apprécié.

Par ailleurs, le dos du téléphone est une fois de plus dominé par l’interface lumineuse « Glyph » et les ornements visibles derrière le panneau transparent.

L’interface Glyph a été revue et est maintenant beaucoup plus pratique qu’auparavant. En plus d’augmenter considérablement le nombre d’éléments lumineux, la marque propose désormais une série de fonctionnalités qui n’étaient pas disponibles auparavant, telles que la possibilité de vérifier le niveau de volume du téléphone, d’établir une minuterie lumineuse ou même de savoir combien de temps il reste avant qu’un Uber ne vienne vous chercher, grâce à l’intégration d’applications tierces.

D’autre part, le système d’éclairage ajuste désormais automatiquement la luminosité grâce à un nouveau capteur de lumière ambiante à l’arrière du téléphone, et dispose d’une nouvelle fonction « notifications essentielles », qui maintient l’un des éléments allumés lorsque nous avons une notification d’une application favorite non lue.

En ce qui concerne les couleurs disponibles, Nothing fait à nouveau le choix de deux nuances différentes : le blanc classique et un nouveau gris plus clair que celui de l’année précédente.

À l’avant du téléphone, nous trouvons un écran de 6,7 pouces avec des améliorations claires par rapport au Phone (1). Cette fois-ci, nous avons affaire à un écran de type LTPO capable de varier sa fréquence de rafraîchissement de manière dynamique entre 1 et 120 Hz, qui augmente également considérablement le niveau de luminosité maximale qu’il peut atteindre. Comme nous l’avons déjà mentionné, c’est un écran parfaitement plat, protégé par un verre Gorilla Glass.

Derrière l’écran se cache un lecteur d’empreintes digitales optique, et son système multimédia est soutenu par un système audio stéréo double.

Qualcomm ajoute de la puissance supplémentaire

Le processeur de la série Qualcomm Snapdragon 700 était considéré comme l’un des points faibles du premier modèle. Nothing en était consciente et n’a pas tardé à confirmer que son prochain modèle serait équipé d’une puce de la famille Snapdragon 8. Dit et fait.

Cette nouvelle version intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, l’une des puces les plus puissantes de la société américaine à ce jour, qui permet au Phone (1) de rivaliser directement dans le segment du haut de gamme des smartphones. Cette fois-ci, la puce est associée à 8 ou 12 Go de RAM, et il existe des versions avec 128, 256 et même 512 Go de stockage interne.

Tout cela est soutenu par une batterie de plus grande capacité par rapport au Phone (1) : 4700 mAh. La technologie de charge rapide est maintenue, avec une puissance maximale de 45 W, et la prise en charge de la charge sans fil et de la charge sans fil inversée est incluse.

Software rénové avec Nothing OS 2.0

Nothing prétend avoir consacré une grande partie de ses efforts et de ses ressources au développement du logiciel de son nouveau dispositif. Le Phone (2) est livré avec une nouvelle version du système d’exploitation de la marque, Nothing OS 2.0 (qui arrivera sur le Phone (1) fin août), avec plusieurs améliorations et changements intéressants.

La version 2.0 de Nothing OS met l’accent sur la personnalisation, tout en ne renonçant pas à la philosophie de simplicité qui définit si bien le logiciel de l’entreprise.

Parmi les principales nouveautés, on trouve de nouveaux widgets et raccourcis pour l’écran d’accueil, ainsi que des réglages de configuration permettant de personnaliser le lanceur selon les préférences de l’utilisateur. La prise en charge des widgets sur l’écran de verrouillage a également été ajoutée, ainsi qu’un nouveau thème monochromatique qui supprime les couleurs vives des icônes pour éviter les distractions.

En ce qui concerne la prise en charge, Nothing assure que son nouveau dispositif recevra les dernières mises à jour d’Android pendant au moins trois ans à partir de sa sortie. Des mises à jour de sécurité seront également garanties tous les deux mois pendant au moins quatre ans.

Nouvel appareil photo principal signé Sony

L’utilisation d’un SoC plus avancé comme le Snapdragon 8+ Gen 1 s’accompagne d’une série d’améliorations au niveau de la photographie grâce à l’utilisation d’un processeur de signal d’image plus puissant. Mais Nothing n’a pas voulu s’arrêter là et a décidé d’introduire un nouveau capteur chargé de diriger l’expérience photographique avec l’appareil.

Il s’agit du Sony IMX8980, le même capteur de 50 mégapixels de capacité que l’on retrouve déjà dans d’autres smartphones haut de gamme cette année, tels que le OnePlus 11 ou le OPPO Find X6.

Ce capteur est soutenu par un stabilisateur optique d’image, ainsi que par une série d’améliorations intéressantes dans le domaine du logiciel, notamment un nouveau mode HDR avancé avec prise en charge du mode nuit, un zoom jusqu’à deux fois sans perte, un enregistrement 4K à 60 FPS et un mode de captures en mouvement.

Le deuxième appareil photo utilise également un capteur de 50 mégapixels, bien qu’il s’agisse cette fois du Samsung ISOCELL JN1 de 50 mégapixels, associé à une lentille ultra grand-angle.

Quant à l’appareil photo frontal, il dispose de 32 mégapixels, une augmentation significative de la résolution par rapport aux 16 mégapixels du Phone (1).

Prix du Nothing Phone (2) et où l’acheter

Le nouveau produit de Nothing sera mis en vente le 21 juillet et sera disponible sur la boutique en ligne officielle de la marque ainsi que sur d’autres canaux de distribution agréés, y compris le store Fnac de Callao (Madrid), où il pourra être acheté en avant-première. Le modèle le moins cher, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ne sera disponible que sur Nothing.tech.

Le prix dépendra de la variante de stockage et de mémoire choisie :

Nothing Phone (2) de 8+128 Go : 649 euros

: 649 euros Nothing Phone (2) de 12+256 Go : 699 euros

: 699 euros Nothing Phone (2) de 12+512 Go : 799 euros

En tant que nouvelle, il convient de mentionner que le Nothing Phone (2) sera également disponible au Mexique à partir du 17 juillet. Le prix de l’appareil varie de 14 999 pesos pour la version la moins chère à 18 999 pesos pour le modèle le plus cher.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :