Les dernières images révélées du Samsung Galaxy Z Fold 5 confirment les quelques changements esthétiques

Plus d’images réelles du Samsung Galaxy Z Fold 5 ont été révélées, confirmant que l’unité aura très peu de changements esthétiques par rapport au Galaxy Z Fold 4.

Le nouveau Galaxy Z Fold 5 différera peu de la génération précédente.

Il y a seulement quelques jours, les premières images réelles du Samsung Galaxy Z Fold 5 ont été révélées, révélant qu’il n’y aurait cette fois-ciaucun espace dans la charnière. Les images, bien qu’elles confirment ce détail de conception, ne laissent pas beaucoup plus entendre si ce qui a été dévoilé jusqu’à présent dans les rendus est réel ou non, mais ce mystère a déjà été résolu.

En plus d’être officiel que ces appareils seront présentés à Séoul le 26 juillet prochain, nous savons maintenant aussi que ce que les rendus avaient prédit est réel. Selon des images apparues sur Reddit, il est plus ou moins confirmé que, du moins esthétiquement, le Samsung Galaxy Z Fold 5 n’apportera pas beaucoup de changements par rapport à la quatrième génération.

Voici à quoi ressemble le Samsung Galaxy Z Fold 5

Ces images nous permettent d’avoir une vision claire de l’écran réduit, de la partie arrière du téléphone, de la charnière redessinée que nous avions déjà vue et de l’écran déployé. Il est particulièrement notable que le téléphone sera enfin totalement plat, comme nous l’avions déjà annoncé. On peut également voir que l’îlot des caméras est moins proéminent et que les objectifs sont légèrement plus grands.

La photo de l’écran intérieur n’est pas de très bonne qualité, il est donc impossible de déterminer si le pli est visible. D’après ce que l’on peut voir sur les images, il semble s’agir d’une unité de test en raison des différentes étiquettes présentes à l’avant et à l’arrière. Apparemment, ces images ont été transmises au redditeur par quelqu’un qui voulait vendre le téléphone.

Tout comme nous l’avons déjà vu avec la famille Galaxy S23, il semble que la dérive continue dans la conception. Les Coréens semblent s’être concentrés davantage sur des changements subtils et sur le raffinement de la formule, tandis que d’autres changements se concentreront davantage sur des questions internes (comme le Snapdragon 8 Gen 2 ou la mémoire UFS 4.0).

Cependant, le 26 juillet nous sortirons enfin du doute sur l’apparence de l’appareil.

