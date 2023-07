Les livraisons de Mac augmentent de 10 %, alors que toutes les grandes marques de PC sont en recul

Les livraisons de Mac ont augmenté de plus de 10 % au cours du deuxième trimestre de l’année, par rapport à la même période en 2022, selon une nouvelle étude de marché.

Toutes les grandes marques de PC ont vu leurs propres livraisons chuter au cours de la même période, la plupart à deux chiffres – bien qu’IDC suggère que la comparaison d’Apple était artificielle …

IDC indique que le marché des PC dans son ensemble a baissé pour le sixième trimestre consécutif.

Les livraisons mondiales de PC ont diminué de 13,4 % en glissement annuel au cours du deuxième trimestre 2023 (2T23), selon les résultats préliminaires du Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker de l’International Data Corporation (IDC). Il s’agit du sixième trimestre consécutif de contraction due à des vents contraires macroéconomiques, à une faible demande des secteurs grand public et commercial, et à une réorientation des budgets informatiques au détriment des achats d’appareils.

La faiblesse de la demande est aggravée par le fait que de nombreux fournisseurs ont encore des stocks invendus et ne passent donc pas de nouvelles commandes.

« Les stocks élevés des canaux et des composants tirent une fois de plus le marché vers le bas », a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour les traqueurs de mobilité et d’appareils grand public d’IDC. « Et bien que ces problèmes s’atténuent lentement, de nombreux fournisseurs de composants continuent d’offrir des prix réduits dans le but d’écouler leurs stocks, bien que les fabricants de PC et les canaux restent prudents quant aux nouveaux systèmes en raison de la baisse de la demande. »