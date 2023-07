Alexa, écran HD et un système révolutionnaire: cette enceinte intelligente est à moitié prix

Le meilleur assistant virtuel du pays arrive chez vous avec une remise de 50%, mais seulement pour une durée limitée.

L’Echo Show de 3ème génération.

Le Prime Day 2023 est arrivé et Amazon est rempli de réductions sur tous types de produits. Un choix sûr est d’opter pour l’une des créations de la boutique en ligne elle-même, et c’est précisément de cela dont je veux vous parler. Vous pouvez rendre votre maison plus intelligente avec le nouveau Echo Show 5, qui bénéficie d’une remise de 50%.

Nous parlons ici d’un haut-parleur intelligent différent des autres, un dispositif avec écran qui ouvre devant vous tout un monde de possibilités. De plus, il s’agit du modèle de 3ème génération, le plus récent de tous. Il vient avec Alexa pour révolutionner votre maison, allez-vous vraiment résister ?

Obtenez à meilleur prix l’un des haut-parleurs les plus avancés

Un écran de 5 pouces haute résolution, une nouvelle gamme de possibilités. Avec l’Echo Show 5, vous n’êtes pas limité au domaine auditif, vous pourrez connaître en un coup d’œil toutes les informations qui vous importent. De plus, il intègre une caméra frontale pour passer des appels vidéo.

Tout comme dans le cas de ses frères comme l’Echo Dot 5, la qualité sonore de ce Show est de très haut niveau. Ne vous fiez pas à sa taille compacte, elle est plus que suffisante pour organiser une bonne fête. Demandez simplement à Alexa de mettre l’une de vos playlists préférées et commencez à profiter.

Si vous avez d’autres appareils intelligents à la maison, vous pourrez les associer en un clin d’œil à Alexa et les contrôler uniquement avec votre voix. Vous pourrez également utiliser l’écran de cet Echo Show, il deviendra le tableau de commande de votre maison. Ne vous inquiétez pas si vos appareils électroménagers sont ordinaires, des prises intelligentes vous aideront à transformer n’importe quel appareil obsolète.

La construction d’une maison intelligente peut être plus facile que vous ne le pensez, surtout si vous obtenez l’un des haut-parleurs d’Amazon. Alexa est compatible avec de nombreux appareils et vous permettra de créer tout un réseau d’appareils connectés sans vous compliquer la vie. Un Echo Show 5 de dernière génération à moitié prix peut être le meilleur départ.

