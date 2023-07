Google a un plan pour révolutionner le mode avion de ton téléphone.

Google travaille sur un nouveau mode avion qui s’activera automatiquement lorsque vous êtes en vol et qui ne désactivera ni le Bluetooth ni le Wi-Fi afin que vous puissiez les utiliser pendant le vol.

Google prépare de grands changements dans le mode avion

Une des fonctions de votre téléphone mobile Android qui a connu le moins d’évolution ces dernières années est sans aucun doute le mode avion, probablement parce que c’est une fonctionnalité que vous n’utilisez que lorsque vous voyagez en avion, bien que nous vous ayons déjà expliqué les avantages de l’activer lorsque vous n’êtes pas en voyage.

Eh bien, il semble que cela va changer très bientôt, car nous venons de découvrir, grâce à ParkiFly, que Google a un plan pour amener le mode avion à un niveau supérieur.

Voici à quoi ressemblera le nouveau mode avion de votre téléphone Android

La société de Mountain View a déposé une demande de brevet auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) appelée « Activation d’un mode de vol connecté », qui utiliserait les capteurs du terminal pour déterminer si vous êtes en vol et, le cas échéant, activerait automatiquement le mode avion.

La nouvelle technologie du mode avion analyserait des facteurs environnementaux tels qu’une baisse de pression, des changements de vitesse et d’accélération, ou encore les bruits du moteur de l’avion et de ses balises ultrasoniques, ainsi que les informations que Google a sur ce vol, comme la réservation d’un voyage et l’état de l’enregistrement, pour activer automatiquement ce nouveau mode de vol connecté.

Mais ce n’est pas tout, car cette version évoluée du mode avion maintiendra à la fois le Bluetooth et le Wi-Fi activés afin que vous puissiez les utiliser pendant le vol, ce qui n’est pas possible actuellement, car l’activation du mode avion désactive ces connexions.

De plus, ce nouveau mode de vol connecté vous permettra également d’utiliser le Wi-Fi de la même manière que lorsque vous n’êtes pas en vol, en utilisant les mêmes « capacités de bande passante élevée et d’utilisation non mesurée », et vous donnera la possibilité de désactiver certaines options plus gourmandes en ressources, telles que les sauvegardes automatiques ou les mises à jour des applications en arrière-plan.

« Ainsi, les processus qui consomment beaucoup de bande passante, tels que les sauvegardes de photos, peuvent toujours s’exécuter pendant un vol, quelle que soit la capacité réelle du réseau de vol, et peuvent donc consommer une quantité significative des ressources limitées de connectivité Internet de l’avion. La technologie révélée peut automatiquement basculer vers un mode de vol connecté avant ou pendant un vol pour fournir aux appareils informatiques portables une connectivité granulaire ».

C’est une excellente nouvelle, car chaque fois que vous prenez un vol, vous n’aurez pas à vous soucier d’activer le mode avion ni de réactiver ultérieurement le Bluetooth et le Wi-Fi. On prévoit que ce nouveau mode de vol connecté arrivera sur Android assez rapidement et s’il n’apparaît pas avec Android 14, il le fera avec Android 15.

