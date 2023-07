Une IA imagine un film de Heidi et le résultat est le plus terrifiant que tu n’aies jamais vu

Ce trailer simulé par une IA est définitivement terrifiant.

Ce film de Heidi vous donnera des cauchemars

Heidi est probablement l’un des personnages les plus aimés de l’animation japonaise. Son empreinte sur la culture populaire a été massive. De sa mélodie d’ouverture aux intrigues qui entouraient l’héroïne et ses personnages secondaires. Cependant, il semble maintenant que les choses ont changé. Du style naïf et divertissant qu’Heidi semblait avoir, nous passons à un décor désolant et terrifiant où la petite fille alpine offre une version absolument terrifiante d’elle-même. Il s’agit d’une bande-annonce d’Heidi en live-action créée par une IA et il est vrai qu’elle ne visait pas à être effrayante mais y est involontairement parvenue.

Nous avons déjà vu auparavant une bande-annonce créée par une IA et même une publicité de pizza inventée par une intelligence artificielle, et les deux étaient perturbantes.

La bande-annonce la plus effrayante d’Heidi

Il est vrai qu’Heidi en soi est très peu susceptible de susciter la terreur. C’est un personnage attachant, tellement incroyablement doux que même beaucoup de gens le trouvent insupportable. Cependant, cette bande-annonce y est parvenue. Elle a réussi à générer un malaise visuel qui provient de l’inconfort de voir quelque chose que notre esprit nous dit être mal, mais qui essaie en même temps d’être réaliste. Ainsi, le résultat est vraiment frappant et vous pouvez le voir dans le tweet suivant :

Une IA a été chargée de réaliser une bande-annonce pour un film d’HEIDI et cette vidéo maudite est sortie, de celles où vous la regardez et recevez un appel vous informant que vous mourrez dans les sept jours. pic.twitter.com/X62piyoyHc — Horror Losers (@horrorlosers) 10 juillet 2023

Les visages sont vraiment perturbants, changeant de forme lorsque la caméra s’approche d’eux, créant une tension palpable.

La scène des moutons dans le théâtre n’a aucun sens, c’est surréaliste, mais certains ont des visages humains collés sur leur visage de mouton, ce qui est vraiment malsain.

L’IA semble toujours reproduire le même style de bande-annonce. Nous vous avons montré à l’époque une où les mêmes moments se répétaient : des nuages s’amoncelant sur l’horizon, des personnes courant vers le rien ou formant des foules.

En général, la vidéo fait peur parce qu’elle nous est étrangère, inconnue, elle est à la frontière de l’incertitude et cela nous fait nous sentir très étranges.

De plus, le fait qu’elle soit absolument chaotique nous fait penser qu’il s’agit d’un type de film d’horreur surréaliste.

Évidemment, cela ne verra pas le jour, c’est une expérience réalisée par l’utilisateur de Twitter @Karpi qui décide parfois de faire ce genre de choses pour nous montrer à quel point cela peut être gênant à regarder. Si vous voulez voir d’autres bandes-annonces générées par l’intelligence artificielle, ce compte est parfait pour ça.

Une alternative réelle à un film d’Heidi en live-action

Maintenant, si vous recherchez vraiment un film d’Heidi avec une pointe de gore et offrant de l’action effrénée, vous avez en réalité l’opportunité. Le célèbre anime japonais de la petite fille des Alpes suisses a une version en live-action où nous pouvons voir Heidi tuer des nazis avec un katana. Pour cette raison, l’action et le gore se mélangent dans un film qui n’a absolument aucun sens mais qui est très amusant à regarder. Il s’agit de « Mad Heidi ».

Si vous êtes curieux, vous pouvez le voir sur Amazon Prime Video si vous avez un abonnement Prime.

Voir « Mad Heidi »



