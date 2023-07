iOS 16.5.1 déjà disponible: Apple lance une mise à jour rapide de sécurité pour l’iPhone

Apple lance une réponse rapide de sécurité pour iOS 16.5.1 afin de résoudre un problème de sécurité.

Apple a récemment lancé iOS 16.5.1, une mise à jour destinée à résoudre plusieurs problèmes de sécurité sur les appareils iPhone. La décision de continuer à peaufiner cette version est soutenue par le lancement d’une réponse rapide de sécurité qui a été publiée pour continuer à traiter les problèmes identifiés qui n’ont pas été résolus avec la première mise à jour.

Essentiellement, une réponse rapide de sécurité est une version de mise à jour du système d’exploitation iOS qui s’ installe rapidement. Cette méthode est utilisée pour des cas spécifiques où il est nécessaire de résoudre un problème particulier, évitant ainsi de suivre tout le processus de mise à jour complet caractéristique des mises à jour régulières.

Que corrige la réponse rapide d’iOS 16.5.1 ?

Mais quelles solutions exactes apporte la réponse rapide d’iOS 16.5.1? Selon les communiqués d’Apple, cette mise à jour est axée sur un problème lié à Webkit. Ce problème implique que le traitement du contenu Web pourrait entraîner l’exécution de code arbitraire. La société basée à Cupertino a reconnu qu’un cas où ce problème aurait pu être activement exploité a été signalé.

Si vous ne voyez toujours pas la mise à jour, ne vous inquiétez pas. Apple a dû l’arrêter temporairement en raison d’une erreur identifiée par certains utilisateurs. Cette erreur affichait un avertissement lors de la navigation sur des plateformes telles que Facebook, Instagram, WhatsApp et Zoom, indiquant que ces sites Web ne sont pas compatibles avec le navigateur Safari d’Apple.

Pour installer la réponse rapide d’iOS 16.5.1, vous devez suivre les étapes suivantes : accédez aux ‘Réglages’ de votre appareil, puis à ‘Général’ et enfin à ‘Mise à jour du logiciel’. La mise à jour s’installera rapidement. Il est possible d’activer les mises à jour automatiques, qui vous demanderont uniquement de redémarrer l’appareil lorsque cela sera nécessaire. La rapidité et l’efficacité de ces réponses rapides de sécurité démontrent l’engagement constant d’Apple envers la sécurité de ses utilisateurs.

