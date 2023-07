Samsung renouvelle l’un de ses téléphones portables les plus populaires de ces dernières années : voici le Galaxy S21 FE 2023

Samsung vient de lancer en Inde le Galaxy S21 FE 2023, un terminal qui est équipé d’un processeur Snapdragon 888 et qui coûte environ 550 euros.

Le Samsung Galaxy S21 FE original dans quatre de ses cinq couleurs disponibles

Dans quelques semaines, Samsung organisera le deuxième Galaxy Unpacked de l’année, un événement au cours duquel ses nouveaux téléphones pliables, les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, ainsi que sa nouvelle génération de montres connectées, qui comprendra les Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic, seront présentés.

En attendant, le géant coréen peaufine les détails du lancement de son nouveau téléphone haut de gamme abordable, le Galaxy S23 FE, dont le design a récemment été confirmé. En attendant cela, Samsung a décidé de stimuler le marché en lançant une version mise à jour de son prédécesseur. Voici tout ce que nous savons sur le nouveau Samsung Galaxy S21 FE 2023.

Samsung Galaxy S21 FE 2023 : toutes les informations

Samsung Galaxy S21 FE 2023, fiche technique

Caractéristiques Dimensions 155,7 x 74,5 x 7,9 mm

177 grammes Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces

Infinity-O Display

2 340 x 1 080 pixels

120 Hz

Luminosité jusqu’à 1 200 nits

Corning Gorilla Glass Victus Processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G RAM 8 Go LPDDR5 Système d’exploitation One UI 4 basé sur Android 12 Stockage 256 Go Caméras Arrière :

– 12 MP f/1.8, OPIS, Dual PDAF

– 12 MP Ultra Grand Angle f/2.2, Focus Fixe

– 8 MP téléobjectif zoom 3X f/2.4

Avant :

-32 MP f/2.4, Focus Fixe Batterie 4 500 mAh Autres Lecteur d’empreintes sous l’écran

Protection IP68

USB 3.2 Type C

NFC

Wi-Fi 6

Double SIM (nanoSIM + eSIM)

Comme nous pouvons le lire sur Gizmochina, Samsung vient de lancer officiellement le nouveau Galaxy S21 FE 2023 en Inde, comme en témoigne la présence de ce téléphone sur le site web d’Amazon dans ce pays.

Les principales différences de cette nouvelle version du populaire Galaxy S21 FE par rapport au modèle initial sont qu’il est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888, alors que le Galaxy S21 FE 2022 était équipé du chipset Exynos 2100 dans certaines régions, et qu’il dispose d’une seule configuration de mémoire, 8 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage interne de type UFS 3.1, abandonnant ainsi la variante avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

Le reste des spécifications du Galaxy S21 FE 2023 est exactement le même que celles de son prédécesseur. Ce nouveau smartphone haut de gamme bon marché est équipé d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 200 nits, avec un module de caméras arrière triple composé d’un capteur principal de 12 mégapixels, d’un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et d’un capteur téléobjectif de 8 mégapixels, avec une caméra selfie de 32 mégapixels et une batterie de 4 500 mAh avec charge rapide filaire de 25 W et charge rapide sans fil de 15 W.

Samsung Galaxy S21 FE 2023 : disponibilité et prix

Le Samsung Galaxy S21 FE 2023 est dès à présent disponible à l’achat en Inde dans les mêmes cinq couleurs que son prédécesseur : olive, graphite, lavande, blanc et bleu marine, pour un prix de 59 999 roupies indiennes, soit environ 550 euros.

