Voici tous les mobiles Samsung qui sont déjà en train de recevoir la mise à jour Android de juillet 2023

Samsung a déjà déployé la mise à jour de juillet 2023 sur un bon nombre de smartphones de son catalogue.

Les Samsung Galaxy S23 ont été les premiers terminaux de la firme coréenne à être mis à jour avec le patch de sécurité de juillet

Même avant que Google ne présente la mise à jour Android de juillet, Samsung s’est mis au travail et a commencé à mettre à jour ses meilleurs téléphones, à la fois les plus récents et ceux qui sont sur le marché depuis plus longtemps, avec le dernier patch de sécurité Android, celui du mois de juillet 2023.

Ainsi, actuellement, le géant coréen a déjà déployé la dernière mise à jour de sécurité Android sur un total de 18 terminaux de la marque, que nous détaillons ci-dessous. Comme nous le faisons habituellement, nous mettrons à jour cette liste au fur et à mesure que Samsung libérera le patch de sécurité de juillet 2023 sur plus de dispositifs de son catalogue.

Voici les 18 téléphones Samsung qui ont déjà été mis à jour avec le patch de sécurité de juillet 2023

À ce jour, un total de dix-huit terminaux Samsung ont déjà reçu la mise à jour Android de juillet 2023 et il est prévu que ce nouveau firmware arrive sur davantage de dispositifs de la firme coréenne dans les semaines à venir.

Parmi les téléphones Samsung déjà mis à jour, on trouve des appareils des séries Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Z et Galaxy A, tant les plus récents comme les Galaxy S23 que d’autres sortis il y a déjà 4 ans comme les Galaxy Note 10.

Voici la liste complète des smartphones Samsung qui ont déjà reçu le patch de sécurité de juillet 2023 :

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy A53 5G

Cette nouvelle mise à jour logicielle pour les téléphones Samsung comprend le patch de sécurité de juillet 2023, qui résout plus de 90 vulnérabilités de confidentialité et de sécurité. Parmi elles, 3 ont été jugées critiques, 56 ont une priorité élevée, et les autres ont une importance modérée.

De plus, ce nouveau patch de sécurité vient également corriger un bon nombre d’erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur, One UI, et pour améliorer la stabilité et les performances des appareils.

Si vous avez l’un de ces Samsung Galaxy et que vous voulez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder au menu Paramètres de votre smartphone et d’entrer dans la section Mise à jour logicielle.

Dans le cas où elle est déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre téléphone avec le dernier patch de sécurité d’Android.

