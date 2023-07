A moitié prix: ces écouteurs Bose haut de gamme s’effondrent

Si vous voulez des écouteurs sans fil premium, Bose a un catalogue rempli de grandes options. Les Bose QuietComfort 45 sont recommandés, passant de 350 à 179,95 euros sur Amazon. Ce sont des écouteurs haut de gamme, très similaires en performance aux Sony WH-1000XM5 et à leur modèle précédent. Ils sont actuellement à un bon prix avec cette réduction d’Amazon et sont parfaitement parmi les meilleurs écouteurs Bluetooth circum-auriculaires du marché. Son de haute qualité au meilleur prix de l’année, mais pas chez Fnac où ils atteignent encore 300 euros.

Pour profiter de la qualité audio de haut niveau offerte par certains services de streaming musical tels que Music Unlimited, Apple Music, Tidal et d’autres, je recommande ces écouteurs Bluetooth de Bose. Leurs haut-parleurs de 40 mm sont capables de gérer des fréquences allant jusqu’à 40 000 mAh. Vous pourrez personnaliser votre expérience sonore dans l’application Bose.

Une seule charge vous donnera jusqu’à 24 heures d’autonomie. Ils se chargent via leur port USB-C, ce qui vous permet également de bénéficier d’une charge rapide. En seulement 15 minutes de connexion, vous obtiendrez 3 heures d’utilisation supplémentaires. Vous pouvez également économiser beaucoup de batterie en les utilisant avec le câble Jack 3,5 mm inclus dans la boîte.

Ce sont des écouteurs Bluetooth de haut niveau, non seulement pour leur qualité sonore en musique, mais aussi grâce aux 4 microphones intégrés qui offrent des appels super clairs. Ces microphones captent votre voix et dévoilent tous les bruits environnants. Avec cette technologie activée, l’autonomie de la batterie est considérablement réduite. Vous pouvez choisir entre le mode silence pour être isolé ou le mode transparent pour tout entendre autour de vous.

Ils ont un design très premium, tout comme le son qu’ils offrent. Les coussinets sont plus doux et rembourrés que les autres modèles de la marque américaine. Le serre-tête est composé d’un verre résistant aux chocs et de charnières en métal coulé sur mesure. Ils ne serrent presque pas vos oreilles, vous ne vous sentirez donc pas fatigué du tout.

Une surprise que vous trouverez dans la boîte est qu’elle comprend également un étui de voyage rigide, parfait pour le protéger des chocs lors d’un long voyage. Vous pouvez les acheter en noir ou en argent, bien que ce dernier soit difficile à trouver en stock.

Vous savez maintenant que si vous voulez des écouteurs sans fil pour la musique, les appels et le cinéma à la maison, ces Bose QuietComfort 45 sont une idée exceptionnelle et à ce prix, il est difficile de résister à les acheter.

