Bon marché, ultrarésistante et dotée d’une batterie monstrueuse : voici la meilleure tablette pour l’été.

Cette nouvelle Blackview Active 8 Pro est sans aucun doute la tablette parfaite à emporter en vacances : elle résiste à tout et multiplie par 4 l’autonomie de n’importe quelle tablette standard.

La nouvelle Blackview Active 8 Pro deviendra certainement la meilleure amie de toute la famille.

Si vous partez en vacances et que vous vous inquiétiez du divertissement, il semble que vous soyez au bon endroit. En effet, non seulement nous vous aidons ici à Netcost-security.fr à organiser vos voyages avec ces applications de base, mais nous vous proposons également le gadget universel pour les voyages, une tablette couteau suisse que vous pourrez emporter sans crainte dans l’avion, le train, le camping, à la piscine ou à la plage, ou partout où vous allez profiter en famille…

De plus, cette Blackview Active 8 Pro ne vous coûtera pas un bras, car le fabricant chinois a voulu que sa tablette robuste et à grande autonomie soit également l’une des plus équilibrées en termes de prix et de performances, en proposant un matériel très solide et un prix inférieur à 300 euros.

Nous vous laissons donc ici le lien pour acheter l’appareil sur la boutique officielle de Blackview sur AliExpress, mais ne partez pas si vous avez des doutes car nous allons maintenant vous présenter tout ce qu’elle nous offre à un prix extrêmement attrayant :

Voici la Blackview Active 8 Pro

Parmi toutes les meilleures tablettes d’un catalogue Android renouvelé, il est vrai que vous ne trouverez aucune autre option offrant ce concept super polyvalent, d’une mobilité maximale, que le fabricant chinois Blackview a pensé pour s’adapter à l’utilisation de nombreuses familles.

En effet, cette Active 8 Pro part d’un boîtier rugueux et ultra-résistant, adaptable à n’importe quel environnement et à n’importe quelle personne pour que nos enfants puissent en profiter en toute sécurité, grâce à un design industriel avec une finition en caoutchouc difficile à abîmer, et dans lequel une sangle en cuir peut même être placée pour faciliter la prise en main et rendre son utilisation plus confortable lors de sessions prolongées.

De plus, nous pourrons l’emmener à la piscine ou à la plage sans craindre qu’elle ne se mouille ou qu’elle ne soit recouverte de sable, car Blackview a doté sa nouvelle tablette d’une certification IP69K pour une sécurité maximale contre les liquides et la poussière, ainsi que d’une autre certification militaire MIL-STD-810H qui garantit sa durabilité face aux chocs et aux chutes jusqu’à 1 mètre de hauteur. Elle est également capable de soutenir des températures allant de -40 degrés à 60 degrés Celsius, elle sera donc également utile pour les travaux dans des environnements difficiles et pas seulement pour le divertissement à la maison.

Certifications IP69K et MIL-STD-810H, boîtier ultra-résistant et une sangle en cuir confortable pour faciliter son utilisation par n’importe quel membre de la famille.

Il y a plus encore, l’écran de 10,36 pouces et résolution 2.4K est protégé par du verre Gorilla Glass 5 de Corning, et grâce à TÜV SÜD, il est également certifié pour sa protection oculaire et sa réduction de la lumière bleue avec trois modes pour la lecture, la nuit et l’obscurité totale. Vous n’aurez donc pas non plus à craindre pour la vue de vos enfants, du moins en ce qui concerne les effets néfastes de la lumière bleue.

Le chipset est un MediaTek Helio G99 de 6 nanomètres, avec un processeur jusqu’à 2,2 GHz et 16 Go de RAM, accompagnés de 256 Go de stockage et d’un emplacement microSD pour étendre la mémoire jusqu’à 1 To supplémentaire. Il intègre la technologie Atomic Memory pour améliorer la fluidité de la lecture jusqu’à 50 %.

En ce qui concerne l’interaction, la Active 8 Pro de Blackview peut fonctionner avec un stylet inclus, et elle permet également d’utiliser une souris et un clavier avec un mode PC très pratique. Son système d’exploitation est Android 13 avec DokeOS_P 3.0, offrant encore plus de polyvalence et d’utilisabilité avec les enfants, car il dispose d’outils de sécurité DAC et SE-Linux au niveau du noyau, qui protègent contre les accès non autorisés et les attaques informatiques.

Le chipset est d’origine MediaTek, avec beaucoup de mémoire RAM et un stockage extensible pour un divertissement sans limites, soutenu par un écran de 10 pouces et une résolution 2.4K qui protège vos yeux et quatre haut-parleurs avec audio Harman-Kardon.

Tout cela est alimenté par une énorme batterie de 22 000 mAh qui est énorme et que personne d’autre n’a dans l’industrie, offrant une autonomie jusqu’à 4 fois supérieure à n’importe quelle autre tablette connue. Le fabricant garantit jusqu’à 24 heures d’utilisation continue avec l’écran allumé, et 1 440 heures en veille… C’est 60 jours, 2 mois !

Elle dispose d’une charge rapide allant jusqu’à 33 watts et prend bien évidemment en charge la charge inverse, ainsi que quatre haut-parleurs avec une signature audio de Harman-Kardon et deux caméras : un capteur avant de 16 mégapixels et un capteur arrière Samsung de 48 mégapixels capable d’exploiter l’algorithme ArcSoft 4.0 pour améliorer la qualité des photos.

Elle n’est pas non plus trop lourde, car avec une telle batterie, elle ne pèse que 976 grammes, pour des dimensions de 256,3 x 165,8 x 16,8 millimètres.

La batterie. Attention à la batterie : 22 000 mAh. Charge rapide de 33 watts. Charge réversible. Autonomie de deux mois en veille. Impressionnant.

Blackview Active 8 Pro, prix et lancement

La nouvelle Active 8 Pro de Blackview est la tablette idéale pour combiner le divertissement à la maison pour toute la famille, les séances de travail et aussi les études, car il s’agit de l’un des appareils les plus polyvalents que nous ayons connus ces derniers temps.

Elle est disponible depuis le 10 juillet 2023 au prix recommandé de 299,99 euros, bien que les premières commandes bénéficieront d’une remise spéciale.

Si vous avez besoin d’une tablette polyvalente et performante, ne manquez pas l’opportunité de vous en procurer une, car cette Blackview a l’air très prometteuse… Voici le lien direct vers la boutique !

Achetez votre Blackview Active 8 Pro (sur AliExpress) | 299,94 €

