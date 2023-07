L’utilisation de ChatGPT diminue pour la première fois depuis son lancement

Parece ser que la bulle des modèles d’IA commence à se dégonfler, du moins c’est ce qui ressort des dernières informations publiées.

Il semble que l’intérêt pour les chatbots commence à diminuer un peu

Site Web de ChatGPT sur un PC.

Après toute l’excitation autour de ChatGPT ces derniers temps, où il a même réussi à voler des utilisateurs à Google grâce à l’alliance entre OpenAi et Microsoft, il semble maintenant que l’intérêt pour les chatbots commence à diminuer légèrement. Après tout, c’est inévitable : tout ce qui monte doit redescendre à un moment donné.

Selon les informations recueillies par PhoneArena, le trafic de ChatGPT depuis les smartphones et les ordinateurs a diminué de 9,7% entre les mois de mai et juin. C’est la première fois en deux mois qu’il y a une baisse du trafic sur le site web et, selon le média, il y a également une baisse des téléchargements de l’application iOS, qui est déjà disponible en France.

Le public perd-il de l’intérêt ?

Selon le média, il semble qu’il y ait une baisse de l’intérêt du public pour les modèles de conversation basés sur l’IA. Cela a également touché Bing, qui a connu une forte augmentation entre février et mars, mais qui a perdu de manière consécutive du trafic depuis le mois d’avril jusqu’au mois de juin dernier.

Cependant, OpenAI ne connaîtrait pas de difficultés malgré le coût de maintenance quotidien d’environ 700 000 dollars pour ChatGPT. Après tout, la version gratuite du chatbot est utilisée comme une plateforme publicitaire pour les plans payants, ce qui intéresse réellement l’entreprise. Et il semble que tout se passe bien dans ce domaine. Il ne faut pas non plus oublier que Microsoft investit beaucoup d’argent dans ChatGPT.

En ce qui concerne les causes de la baisse d’intérêt pour ChatGPT, il est clair que la nouveauté n’est plus aussi marquée. Le média mentionne également la fin de l’année scolaire, ce qui indique qu’il y a beaucoup moins d’étudiants utilisant l’IA pour rédiger leurs travaux.

Il faut également prendre en compte l’interdiction d’utiliser ChatGPT dans les environnements professionnels que de nombreuses entreprises mettent en pratique. C’est une autre raison pour laquelle le chatbot n’est plus autant utilisé, en raison de la crainte des grandes entreprises de voir des informations sensibles sur un projet être involontairement divulguées.

