Ceci est le meilleur film de 2022 et mérite chaque minute de ton temps.

Le film a obtenu des scores incroyablement positifs sur différentes plateformes.

La distribution du film est fantastique

Parfois, il y a des films qui marquent les gens. Aujourd’hui, nous allons vous parler d’un film à suspense incroyablement bien fait qui nous permettra de comprendre de manière très divertissante comment fonctionnent certains environnements ruraux. L’intrigue est géniale et le film nous transporte en France, car le meilleur film de 2022 est signé par le maître Rodrigo Sorogoyen.

Sans plus tarder, voyons de quel film il s’agit et pourquoi le regarder.

C’est le meilleur film de 2022

L’histoire de ce film nous transporte dans la Galice la plus rurale. Dans un petit village, un couple français vit paisiblement de manière durable et exploite la terre de manière traditionnelle. Cela les met en conflit avec une entreprise qui souhaite installer un parc éolien et, de plus, les confronte également à leurs voisins car ils ne peuvent pas vendre leur part sans l’accord de tous. Cela les plonge lentement dans une situation de pression insupportable dans le cadre du film.

Nous parlons bien sûr de « As Bestas », un film qui a fait beaucoup parler de lui et qui a remporté 9 prix Goya et le prix César.

Les raisons de le regarder sont multiples:

Rodrigo Sorogoyen est l’un des meilleurs réalisateurs du cinéma français actuel . Nous sommes chanceux car il est vraiment prolifique avec de grandes séries comme « El Reino » et « Antidisturbios » ou ce merveilleux film.

. Nous sommes chanceux car il est vraiment prolifique avec de grandes séries comme « El Reino » et « Antidisturbios » ou ce merveilleux film. Bien qu’il ne soit pas le protagoniste, Luis Zahera est l’acteur à la mode du cinéma français et il apporte beaucoup au film avec sa performance .

. Ce film nous transporte dans une France rurale vraiment intéressante.

Le film a un fond très actuel. Les protagonistes refusent de vendre leur ferme durable pour qu’elle soit exploitée comme un parc éolien , ce qui transforme le paysage de Galice et de nombreuses autres parties de la péninsule.

, ce qui transforme le paysage de Galice et de nombreuses autres parties de la péninsule. Il offre un véritable catalogue de personnages inoubliables, à commencer par le duo principal et en via tous les personnages secondaires.

Tout le monde connaît un type de conflit similaire dans différents villages pour des intérêts fonciers.

En tout cas, le fait que ce soit le meilleur film de 2022 ne sort pas de nulle part, nous allons donc essayer d’expliquer pourquoi il a été catalogué ainsi.

Raisons pour lesquelles c’est le meilleur film de 2022 et où regarder « As Bestas »

En ce qui concerne s’il s’agit du meilleur film de 2022. Évidemment, c’est quelque chose de subjectif. Cependant, Sorogoyen a réussi à réaliser l’un des meilleurs films espagnols ces derniers temps, ce qui lui a valu d’obtenir la meilleure note du public sur FilmAffinity, ce qui prouve que beaucoup de gens l’ont évalué de manière vraiment positive. De plus, il est classé quatorzième comme le meilleur film de tous les temps. La critique sur Rotten Tomatoes lui a également donné un score parfait.

Le regarder est un peu compliqué car il est actuellement disponible uniquement en streaming sur Movistar+. Les utilisateurs qui profitent du catalogue de Movistar+ ont de la chance car c’est un véritable chef-d’œuvre.

Regarder « As Bestas » sur Movistar+

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :