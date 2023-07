Google a réduit les coûts autant que possible avec le Pixel Fold, et cette vidéo le démontre.

Une vidéo de démontage complet du Google Pixel Fold démontre que nous avons devant nous un appareil sur lequel Google a réduit autant de coûts que possible, ce qui est très négatif pour l’utilisateur.

Le Pixel Fold, le pliable de Google.

Les Google Pixel Fold ont été officiellement présentés en mai dernier et depuis, ils ont été un véritable casse-tête pour les utilisateurs… et pour Google lui-même. Non seulement il est très compliqué d’en acheter un, mais en plus, pour éviter que le prix du téléphone n’explose, ils ont dû réduire les coûts où ils le pouvaient.

Cela a été démontré grâce à une vidéo publiée par JerryRigEverything, célèbre pour « torturer » les principaux smartphones du moment afin de voir jusqu’où ils peuvent tenir et à quel point ils sont réparables. Et il faut dire qu’il a non seulement découvert plusieurs coupes dans le terminal, mais aussi qu’il n’est pas très durable.

La fragilité des Pixel Fold (et plus encore) mise à nu

Les critiques que l’on peut lire sur le Pixel Fold sur Internet ne sont pas vraiment bonnes. De nombreux spécialistes estiment que, malgré son excellente caméra, cette qualité ne rachète pas les faiblesses du terminal. Ce qui, au vu de ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessus, ne sont pas précisément peu nombreuses.

Les tests menés par le YouTuber mettent en évidence que, si les pliables sont déjà connus pour produire une certaine sensation de fragilité (comme nous l’avons déjà mentionné dans notre analyse du Galaxy Z Fold 4), cette sensation est amplifiée et justifiée sur le Pixel Fold. Dans la vidéo ci-dessus, nous assistons à un démontage complet, qui expose les détails du pliable de Google.

Commençons par le début : le cadre de bordure de l’appareil est en aluminium et non en acier inoxydable. Selon le YouTuber, cela explique pourquoi le téléphone se plie d’une manière qui n’a rien à voir avec son gimmick lorsqu’il est soumis à une pression élevée. Cela aurait également été lié à une décision de « mincir » le téléphone autant que possible.

Évidemment, plier de l’aluminium est moins cher que de le faire avec de l’acier inoxydable. Étant donné que les préoccupations du public concernant les pliables sont que les appareils tiennent bon, il aurait été logique de ne pas réduire les coûts ici et d’utiliser un cadre en aluminium.

Mais il y a plus : la méthode de résistance à l’eau utilisée par Google est un matériau plastique dur qui n’a rien à voir avec le composé élastique que l’on trouve sur les pliables de Samsung, par exemple. Ce plastique dur, bien qu’il soit également moins cher, est plus susceptible de se casser que celui des Coréens.

Il est important de souligner que ceci est un appareil très cher que Google vend comme une alternative aux séries Galaxy Z Fold et Z Flip, qui sont sur le point d’entrer dans leur cinquième génération et qui semblent apporter de grandes améliorations avec elles.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :