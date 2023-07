Préparez-vous à payer plus pour votre prochain Pixel : Google va augmenter le prix de ses prochains Pixel 8.

Une fuite suggère que Google pourrait rompre sa tendance à maintenir les prix de ses Pixel, en augmentant le coût de sa prochaine génération de dispositifs.

Une des premières photos réelles révélées du Google Pixel 8 Pro

Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro seraient plus chers que les modèles actuels. Cela ne devrait pas surprendre, sauf si l’on considère que Google se distingue depuis plusieurs années des autres fabricants en adoptant une stratégie de prix beaucoup plus agressive et compétitive, consistant à maintenir les prix de ses appareils inchangés à chaque nouvelle génération.

Mais la société aurait décidé de rompre avec la tradition avec la nouvelle génération de dispositifs qui devrait arriver en octobre de cette année. Du moins, c’est ce qu’indique un « fuiteur » populaire, qui a récemment révélé les caractéristiques supposées définitives et le prix du prochain smartphone de la série Pixel.

Le Pixel 8 coûterait 50 dollars de plus que le Pixel 7 aux États-Unis

Google a lancé le Pixel 7 en octobre de l’année dernière au prix de 599 dollars aux États-Unis, soit 649 euros en Europe.

Selon Yogesh Brar, la nouvelle génération de la série Pixel sera plus chère, atteignant 649 dollars dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 699 dollars dans le cas du modèle le plus avancé, avec 256 Go de stockage.

Google Pixel 8 – 6.17″ FHD+ OLED, 120Hz

– Google Tensor G3 SoC

– 8GB RAM, 128/256GB storage

– Camera: 50MP (GN2) (OIS) + 12MP UW

– Selfie: 11MP

– Android 14

– Ultrasonic FP

– 4,485mah battery, 24W wired/ 12W wireless Launch: Early Octobre

Price: $649/699 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 10 juillet 2023

Nous parlons donc d’une augmentation de 50 dollars du prix de l’appareil sur le marché américain, ce qui, s’il se propage à d’autres régions, comme l’Europe, pourrait se traduire par 699 euros pour le modèle le moins cher.

En dehors du prix, le « leaker » en a également profité pour parler des caractéristiques supposées définitives que nous pouvons attendre du Pixel 8, notamment un processeur Google Tensor G3 et un écran OLED de 6,17 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Alors que bon nombre des spécifications révélées avaient déjà été préalablement annoncées, il y a un détail à ne pas négliger : le Google Pixel 8 inclurait un lecteur d’empreintes digitales ultrasonique intégré à l’écran.

Jusqu’à présent, Google a utilisé des capteurs d’empreintes digitales optiques sur ses appareils, et les résultats n’ont pas été précisément bons. Comparés à ceux de leurs concurrents, les capteurs des Pixel se sont révélés un peu plus lents et moins précis. En utilisant un capteur ultrasonique, Google aurait l’intention de mettre fin à ces problèmes avec la prochaine génération de ses smartphones.

À moins que quelque chose ne change, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro devraient être présentés dans les premières semaines du mois d’octobre prochain. À ce stade, la conception des deux appareils a déjà fuité et il ne reste plus beaucoup de détails à connaître à leur sujet.



