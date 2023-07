Nous passons en revue, une par une, toutes les améliorations qui sont arrivées sur WhatsApp ces derniers jours.

Voici toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées sur WhatsApp au cours de la dernière semaine

Comme cela se produit habituellement ces derniers mois, au cours de la dernière semaine, WhatsApp, l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois, n’a cessé de mettre à jour sa plateforme avec une série de nouveautés très intéressantes qui arrivent d’abord aux testeurs bêta des applications mobiles.

Sans plus de préambules, nous vous détaillons les 6 changements les plus importants qui sont arrivés sur WhatsApp ces derniers jours, parmi lesquels nous devons souligner l’option d’envoyer des vidéos en haute qualité et l’arrivée d’un recommandateur d’stickers dans l’application de messagerie de Meta.

Voici les principales nouveautés qui sont récemment arrivées sur WhatsApp

Les 6 améliorations de WhatsApp que nous allons énumérer ci-dessous sont encore en développement et, pour le moment, elles ne sont disponibles que pour les utilisateurs des versions bêta, donc si vous voulez recevoir ces nouveautés avant les autres, nous vous recommandons de vous inscrire dès que possible au programme bêta de WhatsApp pour Android.

Ainsi, les 6 changements les plus remarquables qui sont arrivés sur WhatsApp au cours de la dernière semaine sont les suivants :

L’envoi de vidéos en haute résolution : la version bêta de WhatsApp pour Android avec le numéro de version 2.23.14.10 a apporté une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’envoyer des vidéos en qualité maximale directement depuis l’application.

Recommandateur d’stickers : la version bêta de WhatsApp pour Android 2.23.14.16 a inclus une nouvelle fonctionnalité grâce à laquelle tous les stickers compatibles avec un émoticône apparaîtront sur la barre de chat lors de la sélection de n’importe quel emoji. Cette fonctionnalité est également disponible dans la version bêta pour iOS avec le numéro de version 23.14.0.70.

Filtrage des conversations dans la liste des discussions : WhatsApp travaille également sur une fonctionnalité qui vous permettra d’organiser vos discussions de manière à pouvoir repérer rapidement les messages non lus, les conversations personnelles ou les discussions liées aux affaires. Cette fonctionnalité est déjà disponible pour certains testeurs de la bêta pour Android et a été vue pour la première fois dans la version 2.23.14.17.

Connexion à WhatsApp Web avec votre numéro de téléphone : la version bêta de WhatsApp pour Android 2.23.14.18 révèle que l’application appartenant à Meta travaille pour inclure une option qui vous permettra de vous connecter à WhatsApp Web en utilisant le numéro de téléphone de votre compte principal, car un code de sécurité vous sera envoyé par SMs et devra être saisi dans l’application mobile WhatsApp.

Suggestions de groupes pour les communautés : la version bêta de WhatsApp pour Android 2.23.14.14 révèle que l’application de messagerie développe une fonction grâce à laquelle vous pourrez suggérer vos groupes aux administrateurs d’une communauté . Après avoir reçu ces suggestions, l’administrateur d’une communauté peut ajouter les groupes suggérés à sa communauté, ce qui facilitera leur découverte par d’autres membres.

Ajustement de la taille du texte dans l'application Windows : enfin, la dernière version bêta de l'application WhatsApp pour Windows inclut une fonctionnalité qui vous permettra d'ajuster la taille du texte selon vos besoins.

