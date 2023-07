Voici les 5 prochaines nouveautés qui vont arriver sur Instagram Threads.

Quelques-unes des meilleures fonctionnalités de Twitter sont sur le point d’arriver sur Threads.

L’icône de Threads, le nouveau réseau social de Meta lancé pour concurrencer Twitter

Le nouveau réseau social d’Instagram, Threads, n’a besoin que de cinq jours pour dépasser les 100 millions d’utilisateurs dans le monde entier. Et cela malgré le fait que l’application n’est pas disponible partout dans le monde et n’a pas encore toutes les fonctionnalités que toute bonne alternative à Twitter devrait avoir. Mais les deux choses sont sur le point de changer.

En plus d’étendre la disponibilité de sa nouvelle application à un plus grand nombre de pays, Instagram a l’intention d’ajouter une série de nouvelles fonctionnalités à son application, confirmée récemment par le PDG de la société, Adam Mosseri.

Hashtags, auto-archivage des publications et autres nouveautés à venir sur Threads

Une des absences les plus remarquables dans la version actuelle de Threads est celle des hashtags. Actuellement, il n’est pas possible d’explorer des sujets via ce type d’étiquettes, mais Mosseri a garanti que c’est une nouveauté en cours qui sera bientôt disponible.

De même, la possibilité d’inclure une fonction d’auto-archivage des publications est à l’étude. Selon Mosseri, il est prévu que le contenu publié depuis plus de 30 jours soit automatiquement archivé. Pour l’instant, il n’est pas clair si cette fonctionnalité sera finalement ajoutée au réseau social.

Threads a également l’intention d’ajouter la compatibilité avec ActivityPub, le protocole ouvert des réseaux sociaux établi par le Consortium World Wide Web, qui est déjà pris en charge par des plateformes telles que Mastodon, WordPress et bientôt Tumblr.

Mais ce n’est pas tout. Threads a assuré travailler déjà sur d’autres fonctionnalités telles que l’édition des publications déjà envoyées ou l’inclusion d’une page de contenu populaire où l’on peut découvrir les sujets les plus intéressants du moment.

Pour l’instant, aucune date estimée n’a été donnée pour l’arrivée de chacune des nouvelles fonctionnalités, mais l’équipe de Threads travaille déjà à l’amélioration de son application.

