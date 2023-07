Les processeurs Tensor G5 de Google pourraient être fabriqués par TSMC au lieu de Samsung Foundry.

En accord avec la dernière fuite, Samsung Foundry ne sera pas chargé de fabriquer les Google Tensor G5. Cela marque un changement de paradigme pour les appareils Pixel.

Image du Google Tensor.

Comme vous le savez probablement, Google crée depuis un certain temps ses propres chipsets pour ses appareils. C’est le cas du récent Tensor G2, présent sur les derniers appareils Pixel. Jusqu’à présent, Samsung Foundry était en charge de sa fabrication, l’usine avec laquelle les Coréens fabriquent leurs puces Exynos, ce qui a souvent conduit à spéculer si le Tensor de Google n’était rien d’autre qu’un Exynos portant un autre nom.

Cela pourrait être sur le point de changer, selon des informations apparues sur SAMMobile. Selon le média, le SoC de Mountain View ne sera plus fabriqué dans l’usine coréenne mais passera à l’usine taïwanaise TSMC, ce qui indique que le Tensor G5 (puisque le Tensor G4 qui sera utilisé dans les Pixel 8 n’a pas passé les tests de production de TSMC) ressemblera peut-être davantage à un Snapdragon.

Un changement pour les Pixel 9

Fin 2022, la feuille de route de Google pour ses Pixel a été divulguée, il est donc certain qu’il y aura un Pixel 9. Il est curieux que la première rumeur que nous ayons sur cet appareil, qui n’a peut-être même pas encore été conçu, concerne son chipset.

Le média affirme qu’un processeur avec le nom de code « Redondo » est en cours de test pour développer un autre SoC, connu sous le nom de Laguna. Ce dernier chipset est censé apparaître en tant que Tensor G5 en 2025, aux côtés du Pixel 9. Et ce sera TSMC qui le fabriquera, et non Samsung Foundry, ce qui constituerait un coup dur pour l’entreprise coréenne en termes de revenus.

Selon les informations révélées, TSMC créera les Tensor G5 avec un processus de fabrication de 3 nanomètres, avec une technologie de ventilation intégrée InFO. Cela permettra de réduire l’épaisseur du terminal et d’augmenter l’efficacité énergétique. Pour l’instant, nous n’en savons pas beaucoup plus sur ce processeur de Google.

Le média rapporte qu’un ancien cadre de Google a déclaré que l’entreprise dépense beaucoup d’argent pour développer des chipsets personnalisés, ce qui semble assez préoccupant compte tenu du fait que les Pixel ne sont pas des téléphones à succès. Nous espérons avoir plus d’informations à ce sujet dans un proche avenir.