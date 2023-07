Apple lancerait son premier appareil pliable en 2026 et ce ne serait pas un iPhone

Le premier appareil pliable d’Apple ne serait pas un iPhone, Apple mise sur un hybride entre l’iPad et le Mac.

Alors que nous avons déjà des téléphones pliables sur le marché, nous n’avons aucun de la part d’Apple. Et cela n’indique pas que nous ne le verrons pas, car il est vrai que la société explore l’option d’un iPhone pliable depuis plusieurs années déjà, car elle possède plusieurs brevets et aurait effectué des tests en ouvrant et fermant environ cent mille fois deux modèles de cet appareil.

Bien qu’Apple travaille depuis des années sur le lancement d’un iPhone pliable, il semble que nous devrons encore attendre pour le voir. Selon PatentlyApple, l’entreprise a breveté plusieurs appareils pliables et l’un d’entre eux fera ses débuts en 2026, mais mauvaise – ou bonne – nouvelle, ce ne sera pas un iPhone.

Le premier appareil pliable d’Apple ne sera pas un iPhone

Selon les informations récemment révélées, le premier appareil d’Apple sera -roulement de tambour- un MacBook. La société serait en pourparlers avec des entreprises telles que LG et Samsung, pour rendre ce projet possible d’ici 2026, il faudra donc attendre au moins deux ans pour voir cette technologie dans l’écosystème Apple.

L’entreprise met depuis des années l’accent sur le fait que l’iPad peut aussi être un ordinateur et il semble que cela soit en préparation pour l’appareil qui arrivera en 2026 : un hybride entre le MacBook et l’iPad. Un grand écran tactile qui, une fois déplié, serait une tablette et une fois plié, un MacBook avec un clavier tactile.

Alors qu’Apple possède plusieurs brevets pour un iPhone pliable, tels qu’un écran anticroûtes, il semble plus logique de commencer par ce supposé hybride entre le Mac et l’iPad en 2026. Ce qui n’est pas clair, cependant, c’est le système d’exploitation sur lequel ils miseraient, s’il s’agit de macOS, il faudrait le préparer pour les entrées tactiles.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons des rumeurs sur un iPad pliable, des analystes comme Ming-Chi Kuo ont rapporté que l’entreprise travaillerait sur un appareil de cette nature, il est donc possible que nous le voyions plus tôt que tard.

En conclusion, bien que l’idée d’un iPhone pliable suscite un grand intérêt, les fuites suggèrent qu’Apple explore une voie différente et potentiellement plus innovante. Apparemment, Apple mise sur la fusion des fonctionnalités de ses deux produits phares : le MacBook et l’iPad, dans un appareil pliable unique et polyvalent.

Alors que nous devrons encore attendre quelques années pour voir ce produit en action, cette proposition pourrait changer complètement la façon dont nous concevons les appareils Apple.

