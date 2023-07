Threads atteint 100 millions d’utilisateurs en une semaine

L’application Threads, une plate-forme de médias sociaux de type Twitter, vient d’atteindre le cap des 100 millions d’utilisateurs. Ces données proviennent de Threads Tracker de Quiver Quantitative, et le chiffre a été atteint quatre jours seulement après le lancement. Cela représente un nouveau record pour une plate-forme de médias sociaux dans l’histoire.

L’application Threads a atteint 10 millions d’utilisateurs au cours des sept premières heures et plus de 30 millions jeudi matin. Environ 24 heures plus tard, ce chiffre avait plus que doublé.

Ce qui est plus intrigant, c’est que l’Union européenne, avec sa population de 450 millions d’habitants, est exclue des statistiques. Bien sûr, pour des raisons bien connues telles que les problèmes de confidentialité, Meta a décidé de ne pas lancer Threads dans l’UE en premier lieu. Cela survient peu de temps après que Google n’ait pas lancé son outil Bard AI pour la même raison.

L’application Threads a certainement eu un bon départ. Il utilise Instagram comme base, mais avec un grand nombre de nouveaux arrivants, qui n’avaient jamais utilisé Instagram auparavant. La deuxième raison principale d’une croissance aussi rapide est apparemment les erreurs d’Elon Musk de la semaine dernière. Il a fermé Twitter aux utilisateurs non enregistrés, sous prétexte de récupération de données effectuée par des sociétés d’intelligence artificielle.

De plus, Musk a également limité l’activité quotidienne des membres inscrits. Cela a provoqué la colère des utilisateurs qui ne pouvaient apparemment pas attendre pour passer à une autre plate-forme. Mark Zuckerberg a apparemment profité de cette situation et a lancé Threads au bon moment.

Threads ne vise pas à remplacer Twitter, déclare le PDG

Cependant, selon les premières expériences utilisateur, Threads, en tant que clone de Twitter, manque encore de nombreuses fonctions de base. Surtout ceux auxquels les anciens utilisateurs de Twitter sont habitués. Par exemple, la recherche par nom d’utilisateur, ce qui rend beaucoup plus difficile la recherche d’anciennes connaissances sur Twitter. L’un des principaux défauts est que vous devez installer l’application Threads car il n’est pas possible de publier à partir du Web. De plus, il n’y a pas de hashtags, un outil extrêmement important que les utilisateurs de Twitter considèrent comme obligatoire. Le pire, c’est qu’il n’y a pas d’alimentation chronologique. Uniquement algorithmique.

En conséquence, les utilisateurs de Threads sont actuellement submergés de publications de célébrités, de marques d’influence, etc. Et nous savons tous que cela rend l’utilisation des médias sociaux extrêmement difficile. De plus, Adam Mosseri, PDG de Threads, a déclaré que ce réseau social n’est pas destiné à la politique et à l’actualité.

«La politique et les nouvelles dures vont inévitablement apparaître sur les threads qu’ils ont sur Instagram également dans une certaine mesure. Mais nous n’allons rien faire pour encourager ces verticales », a écrit Adam Mosseri, responsable d’Instagram, notant que l’objectif de Threads n’est pas de remplacer Twitter.

Expérience utilisateur de l’application Threads

« La politique et les nouvelles dures sont importantes, je ne veux pas dire le contraire », a souligné Mosseri. «Mais mon point de vue est que, du point de vue d’une plate-forme, tout engagement ou revenu supplémentaire qu’elle pourrait générer ne vaut pas du tout l’test minutieux, la négativité (soyons honnêtes) ou les risques d’intégrité qui les accompagnent. Il y a plus qu’assez de communautés incroyables – sports, musique, mode, beauté, divertissement, etc. pour créer une plate-forme dynamique sans avoir besoin de se lancer dans la politique ou les actualités difficiles.

Actuellement, il semble que ce ne soit pas vraiment le cas pour le moment. Il n’a pas fallu longtemps avant que de nombreuses entreprises et influenceurs prennent position. Quoi qu’il en soit, il a également annoncé que les fonctionnalités essentielles qui manquent actuellement aux utilisateurs arriveront bientôt, y compris le flux chronologique.

Vous craignez également de perdre votre compte Instagram si vous supprimez l’application Threads. Selon l’équipe Threads, ce problème devrait cependant être résolu.

Il est difficile de dire si Threads gagnera cette bataille et deviendra plus populaire que Twitter. Si Elon Musk continue son jeu de sable, nous ne serons pas surpris si cela se produit vraiment après tout. De plus, si Meta respecte les réglementations de l’UE et lance à un moment donné Threads pour les utilisateurs de l’UE, ce sera un coup de pouce supplémentaire pour la nouvelle plate-forme.

