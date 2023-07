La mise à jour de sécurité de juillet arrive sur les Samsung Galaxy S23 européens

La mise à jour de sécurité qui est arrivée aux Américains la semaine dernière arrive maintenant en Europe, avec 90 vulnérabilités corrigées selon le fabricant.

La dernière mise à jour de sécurité arrive aux Galaxy S23 européens.

Hier, cela fait exactement une semaine que la mise à jour de juillet est arrivée aux Samsung Galaxy S23 américains. La société coréenne tient sa promesse de mettre à jour ses meilleurs terminaux avant tout le monde, et cette semaine, ce sont les utilisateurs européens qui vont recevoir la dernière mise à jour de sécurité avant qu’elle ne soit déployée sur d’autres appareils.

C’est ce que nous rapporte SAMMobile, qui nous donne des détails sur le numéro de firmware de la mise à jour, entre autres choses. Il semble que cette mise à jour de sécurité soit plutôt importante en termes de correction des failles du système ; nous en parlerons plus loin.

Une mise à jour relativement conséquente

Le firmware qui est en train d’arriver aux utilisateurs européens a pour numéro de version firmware le S91xBXXS3AWF7. Le patch pèse environ 430 Mo, ce qui n’en réalité pas une mise à jour énorme, mais elle est relativement de grande taille. La raison ? Eh bien, selon Samsung, près de 90 vulnérabilités ont été résolues par rapport à la version précédente (il y a une semaine).

Nous pensons que les utilisateurs américains recevront des micro-patches, car ces vulnérabilités sont toujours présentes dans la version qu’ils ont reçue. Sinon, depuis le déploiement du firmware précédent, il n’y a pas eu de nouveautés significatives en termes de performances ou d’appareils photo, ce que Samsung a déjà commencé à résoudre il y a un mois. Aucune amélioration n’est prévue dans ce domaine.

Pour vérifier si la mise à jour est déjà disponible pour votre téléphone, vous devrez vous rendre dans le chemin Paramètres > Mise à jour logicielle sur votre Galaxy S23. Une autre option est de télécharger le firmware qui correspond à votre terminal et de le flasher manuellement, à condition de savoir ce que vous faites et d’avoir un PC sous Windows et l’outil Odin.

Les Samsung Galaxy S23 connaissent un véritable succès pour la société coréenne et, si vous souhaitez en obtenir un, il peut être intéressant de savoir dans quels pays ils sont disponibles à des prix plus abordables. Dans nos analyses, le modèle de base s’en sort très bien, tout comme le modèle Ultra.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :