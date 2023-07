L’iPad Pro avec écran OLED serait lancé en 2024.

Apple a prévu de lancer un iPad Pro de 11 et 12,9 pouces au printemps 2024.

L’iPad Pro avec écran OLED sera lancé en 2024

Votre prochain ordinateur n’est pas un ordinateur. C’est avec ce slogan qu’Apple présente ses iPad Pro, leurs tablettes qui ont énormément évolué au fil des années et qui continueront à le faire. Selon les dernières rumeurs, l’entreprise prévoit de lancer un iPad Pro de 11 et 13 pouces avec écran OLED aussi tôt que l’année prochaine.

Une nouvelle étude menée par Omdia confirme cela. Apple continue de prévoir de remplacer le panneau frontal de ses iPad Pro par une technologie OLED. Une amélioration significative du produit, car bien que son écran soit déjà très bon actuellement, il le sera encore plus d’ici 2024.

Cependant, tout n’est pas que bonnes nouvelles. Selon les mêmes chercheurs, les MacBook Pro avec écran OLED seront retardés jusqu’en 2027, ce qui indique que nous devrons encore attendre quelques années pour voir cette amélioration sur les ordinateurs portables d’Apple.

L’iPad Pro avec écran OLED verra le jour en 2024

Il ne s’agit pas seulement du rapport d’Omdia, plusieurs analystes tels que Ross Young, qui est un expert en écrans, ou encore le célèbre Mark Gurman, ont également affirmé qu’Apple prévoit de lancer un iPad Pro de 11 et 12,9 pouces avec technologie OLED au cours du printemps 2024.

Cependant, en ce qui concerne les MacBook Pro, l’écran OLED sera retardé jusqu’en 2027. Apparemment, les fournisseurs rencontreraient des problèmes dans le développement de cette technologie car ils ne disposeraient pas de suffisamment d’unités, ce qui aurait également retardé le lancement de l’iPhone SE 4, mais rien n’est clair quant à ce prétendu retard.

Pourquoi un iPad avec écran OLED est une grande amélioration ?

Même si les écrans LED des iPad Pro de 11 pouces et le mini-LED du modèle de 12,9 pouces sont déjà très bons, un écran OLED apporterait de nombreuses améliorations à différents niveaux. Tout d’abord, les couleurs sont plus réalistes, notamment les noirs qui sont plus profonds. Ensuite, ils offrent une plus grande efficacité énergétique car les pixels s’éteignent pour rendre les noirs plus purs.

Quoi qu’il en soit, si tout ce que nous venons d’exposer se réalise, nous aurons deux nouveaux modèles d’iPad Pro avec écran OLED de 11 et 12,9 pouces qui seront lancés au printemps 2024 ainsi que de nouveaux MacBook Pro avec la même technologie, mais quelques années plus tard, plus précisément en 2027.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :