Threads a déjà plus de 100 millions d’utilisateurs dans le monde entier

Environ 10% des utilisateurs d’Instagram sont déjà sur Threads, selon les dernières données connues.

Threads a été l’un des réseaux sociaux à dépasser le plus rapidement la barre des 100 millions d’utilisateurs.

Threads continue de battre des records. Le nouveau réseau social de Meta, récemment lancé pour concurrencer Twitter, a dépassé les 100 millions d’utilisateurs seulement quatre jours après son lancement. En 24 heures, la plateforme comptait déjà plus de 30 millions de personnes inscrites, et quelques heures plus tard, ce chiffre atteignait déjà les 70 millions. Maintenant, Threads a battu le record de ChatGPT, devenant l’une des plateformes à atteindre le plus rapidement les 100 millions d’utilisateurs.

La barre des 100 millions a été franchie ce lundi, comme on peut le voir sur le site web qui tient compte des utilisateurs inscrits sur la plateforme. Mais ce n’est pas tout : le nombre de publications partagées sur Threads ne cesse d’augmenter rapidement, avec plus de 95 millions de publications avant le week-end dernier, et 190 millions de « likes ».

Threads dépasse ChatGPT et devient la plateforme à atteindre le plus rapidement 100 millions d’utilisateurs

Mark Zuckerberg lui-même a déclaré sur son profil Threads que l’accueil de la plateforme par le public avait dépassé ses attentes, après avoir multiplié le nombre de ses utilisateurs plusieurs fois depuis son lancement le 6 juillet dernier.

La croissance de la base d’utilisateurs de Threads a été si rapide qu’elle a été capable de battre le record jusqu’ici en vigueur en ne nécessitant même pas une semaine pour atteindre les 100 millions d’utilisateurs actifs. Jusqu’à son arrivée, ChatGPT détenait ce record, en ayant dépassé la barre des 100 millions en deux mois après son lancement. Instagram, quant à lui, a nécessité 26 mois et compte déjà 1,3 milliard au total, dont 10% ont déjà un compte sur Threads.

Les chiffres sont encore plus remarquables si l’on considère que Threads n’est toujours pas disponible dans le monde entier. Et bien qu’il existe des méthodes pour télécharger l’application dans des régions non prises en charge, comme les pays de l’Union européenne, certaines personnes attendent toujours l’arrivée officielle de l’application. Et je crains qu’une fois que cela se produira, les chiffres actuels nous sembleront insignifiants par rapport à ce que Threads est capable d’accomplir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :