Samsung Galaxy Tab S9: fuites des spécifications et du prix des nouvelles tablettes haut de gamme de la marque

Voici tout ce que nous savons sur les nouvelles Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ et Galaxy Tab S9 Ultra.

La nouvelle série Galaxy Tab S9 révèle ses secrets avant le lancement

Samsung a récemment confirmé que le deuxième Galaxy Unpacked de l’année aura lieu le 26 juillet prochain à Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Lors de cet événement, en plus de lancer sa nouvelle génération de téléphones pliables, composée des Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, la société présentera également ses nouvelles tablettes haut de gamme, les Galaxy Tab S9.

À quelques semaines seulement de cette sortie, quelques fuites viennent de dévoiler les spécifications et les prix en Europe des nouvelles Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ et Galaxy Tab S9 Ultra.

Caractéristiques et prix en Europe de la nouvelle famille Galaxy Tab S9 révélés

Comme annoncé par le site spécialisé SamMobile, le célèbre fuiteur Ishan Agarwal a partagé un fil sur Twitter, que nous vous laissons ci-dessous, révélant les principales spécifications des Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ et Galaxy Tab S9 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S9 Series Specs for you in this thread ???? ???? IP68 WR, 4 Speakers, Snapdragon 8 Gen 2, Optical FP & ✏️ S-Pen w/ bilateral charging for all! Tab S9 Ultra:

14,6″ Dynamic AMOLED 2X WQXGA+

Front: 12+12MP, Rear: 13+8MP

11.200mAh

Upto 16GB+1TB

326,4×208,6×5,5mm — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 5 luglio 2023

Ainsi, selon cette fuite, le Samsung Galaxy Tab S9 aura une taille de 254,8 x 165,8 x 5,9 millimètres, avec un écran Dynamic AMOLED 2X de 11 pouces avec une résolution WQXGA et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il sera équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. Il disposera d’un système de caméras composé d’une caméra arrière de 13 mégapixels et d’une caméra frontale ultra grand-angle de 12 mégapixels, ainsi que d’une batterie de 8 400 mAh.

Le modèle intermédiaire, le Galaxy Tab S9+, aura une taille de 285,4 x 185,4 x 5,7 millimètres et sera doté d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 12,4 pouces avec une résolution WQXGA+ à 120 Hz. Il utilisera le même chipset que la version de base, accompagné de 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne. Il comprendra un double module de caméras arrière composé d’un capteur principal de 13 MP et d’un capteur secondaire de 8 MP, ainsi qu’une caméra frontale grand-angle de 12 MP et une grande batterie de 10 090 mAh.

Enfin, le Samsung Galaxy Tab S9 Ultra aura une taille de 326,4 x 208,6 x 5,5 millimètres, un écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces avec une résolution WQXGA+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il sera équipé d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne. Il disposera d’un système de caméras comprenant deux caméras arrière de 13 et 8 mégapixels et deux caméras frontales de 12 mégapixels, ainsi qu’une énorme batterie de 11 200 mAh.

Les trois modèles auront une résistance à l’eau IP68, un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, une charge rapide de 45 W, quatre haut-parleurs stéréo et un stylet S-Pen qui peut être attaché à l’arrière.

De plus, selon un rapport récent du site SamInsider, la variante Wi-Fi seule du Galaxy Tab S9 sera commercialisée en Europe aux prix officiels suivants :

Samsung Galaxy Tab S9 8/128 Go : 929,95 euros

Samsung Galaxy Tab S9 12/256 Go : 1 049,95 euros

Cette même fuite affirme également que la version Wi-Fi seule du Galaxy Tab S9+ avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne coûtera 1 149 euros, tandis que la variante Wi-Fi seule du Galaxy Tab S9 Ultra avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne sera proposée au prix de 1 369,95 euros.



