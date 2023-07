Rien de rouge: le bleu foncé sera la nouvelle couleur de l’iPhone 15 Pro

Une nouvelle rumeur écarte la couleur rouge sombre pour les iPhone 15 Pro et met en avant une nouvelle teinte bleu foncé avec une nuance grise.

Au revoir la couleur rouge sombre sur les iPhone 15 Pro

Les couleurs sont à l’honneur. La semaine dernière, quelques couleurs possibles pour les iPhone 15 et iPhone 15 Pro ont été révélées. Selon les fuites, les modèles Pro auraient une teinte rouge sombre tirant vers le cramoisi, tandis que les modèles sans suffixe auraient une nouvelle teinte verte menthe similaire au vert dans lequel sont venus les iPhone 11 et iPhone 12.

Et tout a pris un virage à 180 degrés. Une nouvelle fuite affirme que les iPhone 15 Pro n’auront pas de variante en rouge sombre, mais en bleu foncé avec une nuance grise. Pour avoir une idée, quelque chose de semblable au bleu pacifique que nous avons vu sur les iPhone 12 Pro.

Bleu foncé, la possible nouvelle couleur sur les iPhone 15 Pro

Comme l’a indiqué l’utilisateur Twitter connu pour avoir divulgué des détails précis par le passé, Unknown21, les modèles d’iPhone 15 Pro qui seront présentés en septembre seront disponibles dans une seule couleur bleu foncé avec une nuance grise.

Bien que, comme nous l’avons dit, la nouvelle couleur bleue des iPhone 15 Pro serait très similaire au bleu pacifique que nous avons vu sur les iPhone 12 Pro, la grande différence entre eux serait la nuance grise que nous verrions en septembre. Une nuance grise qui serait en partie due à la finition en titane des iPhone 15 Pro.

Ce bleu accompagnerait la couleur argent, noir spatial et le titane qui constitueraient la gamme chromatique des iPhone 15 Pro. Cependant, après de nombreuses rumeurs, il semble que le rouge sombre reste à l’écart, ou du moins, Unknown21 n’a pas vu de signes que cette couleur devienne une réalité.

Il convient également de noter qu’il est possible qu’Apple teste la couleur bleue sur le nouveau matériau en titane pour envisager différentes options avant le lancement, et que cette prétendue couleur bleu foncé soit modifiée et se transforme en une autre teinte, comme le rouge sombre. Cependant, si le bleu est celui qui est soumis à des tests, c’est qu’il y a une raison.

En ce qui concerne la gamme chromatique des iPhone 15, rappelons qu’ils seraient disponibles en vert menthe, rose clair et bleu, en plus des couleurs traditionnelles minuit et blanc étoilé. Bien qu’il s’agisse de rumeurs, lorsqu’on se rapproche de la date de lancement, elles ont tendance à se confirmer davantage, donc nous pourrions être face à l’une des nouvelles couleurs des iPhone 15 Pro.

