Comme promis, voici les téléphones que Xiaomi a commencé à mettre à jour vers MIUI 14 après sa récente annonce il et a quelques jours

Si Xiaomi dit qu’il va mettre à jour certains de ses téléphones vers MIUI 14, il faut le croire. En effet, si vous vous souvenez bien, il et a quelques jours, la firme asiatique a annoncé qu’elle allait commencer à déployer cette mise à jour pour un maximum de six nouveaux appareils de son catalogue tout au long du mois de juillet, et les premiers à pouvoir en profiter ont été le Redmi Note 11 Pro 5G ainsi que son équivalent POCO, le POCO X4 Pro 5G.

Et c’est cela, comme nous avons pu le lire à travers MIUIes, les deux appareils viennent de recevoir la mise à jour Global ROM. Bien qu’il faille garder à l’esprit qu’il s’agit pour l’instant de la variante Mi Pilot de ce logiciel, et qu’il faudra donc attendre encore quelques jours pour profiter de la version stable définitive.

Le Redmi Note 11 Pro 5G est le premier à être mis à jour vers MIUI 14 après la récente annonce de la marque.

Dans ce cas, sachez que le Redmi Note 11 Pro 5G et le POCO X4 Pro 5G ont tous deux été mis à jour sous la version. V14.0.2.0.TKCMIXM : Cette version n’est actuellement disponible que pour les utilisateurs enregistrés du programme Mi Pilot de Xiaomi, mais il sera bientôt disponible en téléchargement via OTA pour que ces appareils puissent en profiter.

Bien sûr, étant des mobiles relativement récents, les deux sont mis à jour avec la dernière version d’ Android 13 avec les avantages que cela comporte, notamment en termes d’optimisation générale de la couche de personnalisation ainsi qu’une amélioration substantielle des éléments de sécurité du système, de sorte que l’amélioration de l’expérience utilisateur sera tout à fait perceptible.

Il ne reste donc plus qu’à attendre que Xiaomi publie définitivement la version stable de cette mise à jour, qui ne devrait pas tarder à arriver si tout fonctionne correctement. C’est vrai que c’est un peu tard par rapport à d’autres modèles, mais nous allons enfin l’avoir pour l’un des meilleurs mid-rangers de la marque au cours de l’année 2022.

Source | MIUIes

