Ces 5 Samsung Galaxy se mettent à jour avec le patch de sécurité de juillet.

La mise à jour de sécurité de juillet est déjà en cours d’arrivée sur les Samsung Galaxy S21, le Galaxy S20 FE et le Galaxy Z Flip3 avec les versions de firmware G99xBXXS9EWF3, G780GXXS6EWF3 et F711BXXS5EWF3, respectivement.

La série Samsung Galaxy S21 au complet reçoit la mise à jour Android de juillet 2023

Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs téléphones avec la dernière mise à jour de sécurité d’Android et ainsi, après avoir lancé la mise à jour Android de juillet 2023 sur les Galaxy S22 et Galaxy S23, maintenant 5 autres terminaux haut de gamme de la marque coréenne reçoivent la dernière mise à jour de sécurité.

Ainsi, comme nous le confirme SamMobile, Samsung a déjà commencé à déployer la mise à jour Android de juillet sur les trois membres de la famille Galaxy S21, sur son premier haut de gamme abordable, le Galaxy S20 FE, et sur son modèle pliable à clapet de deux ans, le Galaxy Z Flip3.

Les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S20 FE et Galaxy Z Flip3 reçoivent une nouvelle mise à jour de sécurité

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de juillet 2023 sur les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra en Argentine, Bolivie, Brésil, Mexique, Pérou et Uruguay avec la version de firmware G99xBXXS9EWF3, sur les Galaxy S20 FE au Brésil, au Guatemala, au Paraguay et à Trinidad et Tobago avec le numéro de compilation G780GXXS6EWF3 et sur les Galaxy Z Flip3 en Colombie, au Guatemala, au Mexique, au Panama et au Pérou avec la version de firmware F711BXXS5EWF3.

De plus, on s’attend à ce que cette nouvelle mise à jour de sécurité arrive sur les modèles du reste des régions du monde dans les prochains jours.

Ces trois nouvelles versions du logiciel intègrent le correctif de sécurité de juillet 2023 qui résout plus de 90 problèmes de sécurité et de confidentialité trouvés sur les téléphones et tablettes Samsung, dont 3 ont été marqués comme critiques, 56 ont une priorité élevée et les autres ont une importance modérée.

En plus de résoudre ces failles, le correctif de sécurité de juillet corrige également quelques erreurs générales détectées dans One UI et améliore les performances et la stabilité des cinq terminaux.

Si vous avez l’un de ces cinq Samsung Galaxy et que vous souhaitez vérifier si vous avez reçu cette mise à jour, il vous suffit d’entrer dans le menu Paramètres de votre smartphone et d’accéder à la section Mise à jour du logiciel.

Et une fois que vous l’avez disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre téléphone avec le dernier correctif de sécurité Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :