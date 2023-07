Voici les pays les moins chers pour acheter un Samsung Galaxy S23

Preste attention si vous allez voyager cet été et que vous souhaitez obtenir un Galaxy S23, car dans ces pays, vous pourrez économiser beaucoup d’argent en en achetant un.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra, le ‘flagship phone’ coréen, avec une Galaxy Watch5.

De plus en plus de téléphones premium sont vendus, et les téléphones que nous achetons sont de plus en plus chers. En réalité, Apple menace déjà un autre record historique en ce qui concerne les prix de l’iPhone 15, tandis que le marché porte son jugement avec seulement la signature de Cupertino et le géant Samsung, qui se maintiennent tous deux dans le haut de gamme, en vendant probablement 8 ou 9 des meilleurs téléphones sur 10 vendus dans le monde.

Dans le cas de Samsung, le Galaxy S23 Ultra est sans aucun doute le meilleur smartphone de son histoire dans cette industrie, et la plupart des analyses le confirment, bien que ses coûts de production et ses prix de vente découragent même les plus audacieux, car il s’agit vraiment d’un téléphone extrêmement coûteux.

Peut-être qu’avec Android Authority, il est nécessaire d’analyser maintenant que la période des vacances et des voyages arrive, dans quels pays vous pourrez trouver le téléphone phare du catalogue Android au meilleur prix, afin que les chanceux puissent profiter de la visite et faire d’une pierre deux coups.

Ou est-ce que personne ne veut revenir de vos vacances avec un Galaxy S23 Ultra sous le bras ?

Voici les prix du Samsung Galaxy S23 selon les différents marchés

Eh bien, il convient de rappeler tout d’abord que vous ne devriez pas prendre de risques lors de vos achats lors de vos voyages, car les douanes peuvent vous causer des problèmes au retour en cas de soupçon.

Il est logique que si vous achetez un smartphone, vous le remplacez pendant le voyage et le rapportez déjà fonctionnel, sinon cela pourrait être considéré comme une importation impliquant une déclaration et le paiement de taxes et de TVA. Nous ne voulons pas dire par là que vous ne devriez pas acheter pendant les vacances, nous le faisons tous, mais soyez prudents au cas où pour éviter les problèmes, surtout si vous partez hors de l’Union européenne.

En ce qui concerne les marchés où le Samsung Galaxy S23 est moins cher, avec toujours la référence d’Android Authority qui se trouve évidemment aux États-Unis, il semble que la Chine soit en tête avec un prix équivalent de 730 dollars, par rapport aux 799 dollars de base sans tenir compte des taxes en Amérique du Nord.

Pays Prix local Équivalent en $ Configuration États-Unis $ 799 $ 799 128 Go Canada $ 1.099,99 ~$824 128 Go Royaume-Unis £849.00 ~$1,075 128 Go Allemagne 949,00 € ~$1,038 128 Go France 899,00 € ~$984 128 Go Italie 979,00 € ~$1,071 128 Go France 959,00 € ~$1,049 128 Go Australie $ 1.149,00 ~$791 128 Go Nouvelle-Zélande $ 1.599,00 ~$997 128 Go Inde ₹74,999 ~$915 128 Go Chine ¥5,199 ~$730 128 Go Japon ¥136,620 ~$973 256 Go Corée du Sud KRW 1.039.000 ~$817 256 Go Singapour $ 1.038,00 ~$776 128 Go Indonésie Rp12.740.000 ~$855 128 Go Mexique $ 20.999 ~$1,227 256 Go Brésil R$ 5.999 ~$1,249 128 Go

* Le tableau des prix publié par Android Authority.

L’Australie ou Singapour ont également des prix très attractifs, comme vous pouvez le voir, tous deux en dessous de 800 dollars, avec d’autres endroits intéressants tels que la Corée du Sud, l’Indonésie ou le Canada où le prix du fleuron de Samsung est inférieur à 900 dollars.

D’autre part, les marchés européens sont à l’opposé, car ici les charges fiscales et les tarifs douaniers sont plus élevés, ce qui fait que les prix finaux augmentent dans pratiquement tous les pays au-dessus de 1 000 dollars. Cependant, probablement en raison des fluctuations des devises avec leurs monnaies, ce sont le Mexique et le Brésil en Amérique du Sud qui ont les prix les plus élevés, supérieurs à 1 200 dollars en équivalent.

Donc, vous savez déjà où acheter le Samsung Galaxy S23 si vous allez être à proximité et que vous voulez économiser quelques euros cet été, bien que je ne pense pas sincèrement, compte tenu des différences analysées, que cela vaille la peine de voyager uniquement pour l’acheter. L’idée serait de profiter d’un voyage déjà programmé.

