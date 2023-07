Acheter un Xiaomi avec une ROM Global ou une ROM Chine : différences et ce que vous gagnez et ce que vous perdez

On t’explique quelles sont les différences entre l’achat d’un Xiaomi avec une ROM MIUI mondiale et une version pour la Chine. Nous abordons également les avantages et les inconvénients de chaque option.

Téléphone Xiaomi avec MIUI dans sa version mondiale.

Nous allons t’expliquer quelles sont les différences entre la ROM mondiale et la ROM chinoise de MIUI. Cela t’intéresse si tu envisages d’acheter un des appareils Xiaomi directement sur le marché chinois. Si tu es séduit par l’un des modèles qui ne seront commercialisés qu’en Chine, tu dois savoir quelles différences logicielles tu trouveras avec un téléphone acheté en France.

Reste avec nous pour tout savoir sur la version chinoise de MIUI et en quoi elle diffère de MIUI pour la Chine.

Quelles versions de MIUI existent actuellement ?

De nombreux fabricants lancent des variantes segmentées par région de leurs surcouches personnalisées. Un cas très connu est celui de Samsung, qui met souvent à jour Android plus rapidement dans certaines régions que dans d’autres. Cela permet aux marques d’inclure des services en fonction des accords qu’elles ont avec d’autres sociétés dans certains pays. Poursuivons avec l’entreprise coréenne, si tu achètes un Galaxy avec la variante OneUI d’un autre pays, il se peut que tu aies des applications peu connues installées dans ton territoire ou que tu n’aies pas accès à Samsung Pay.

Cet exemple nous sert à aborder ce qui se passe avec MIUI et les ROM mondiales et chinoises. Xiaomi a divisé sa surcouche personnalisée en deux. D’une part, il développe une variante de MIUI spécifique pour la Chine, qui inclut des services locaux et une prise en charge de la langue du pays. Et, d’autre part, il dispose d’une version internationale de MIUI destinée aux téléphones vendus en dehors de la Chine. Découvrons un peu plus en détail ces deux variantes.

ROM mondiale

La ROM mondiale de Xiaomi est utilisée comme base pour créer des variantes plus spécifiques de MIUI, comme la version européenne ou indienne. Cette version développée par l’entreprise est souvent appelée Global Version.

Parfois, il y a une confusion importante avec la terminologie, car certains appareils annoncés avec une ROM mondiale ont en réalité la version chinoise adaptée au marché international. Cependant, lorsque nous parlons de la ROM mondiale dans cet article, nous nous référons toujours à toute variante autre que la ROM chinoise.

Les caractéristiques de la ROM mondiale ou internationale de Xiaomi sont les suivantes :

Développée pour le monde entier . Cette ROM comprend des fonctionnalités conçues pour le marché international, telles que le support des paiements mobiles ou l’accès aux services occidentaux.

. Cette ROM comprend des fonctionnalités conçues pour le marché international, telles que le support des paiements mobiles ou l’accès aux services occidentaux. Ne comprend pas de plateformes chinoises . À l’exception de services tels que TikTok, qui bien sûr est également disponible dans sa version internationale, aucune application chinoise n’est installée dans la ROM mondiale.

. À l’exception de services tels que TikTok, qui bien sûr est également disponible dans sa version internationale, aucune application chinoise n’est installée dans la ROM mondiale. Compatible avec toutes les bandes réseau internationales . Il suffit d’insérer une carte SIM dans ton nouveau Xiaomi pour commencer à l’utiliser.

. Il suffit d’insérer une carte SIM dans ton nouveau Xiaomi pour commencer à l’utiliser. Prend en charge les applications Google . Tout Xiaomi que tu achètes en France est livré avec Gmail, Chrome, Maps et, plus important encore, le Play Store.

. Tout Xiaomi que tu achètes en France est livré avec Gmail, Chrome, Maps et, plus important encore, le Play Store. Disponible dans toutes les langues prises en charge par Android . Un Xiaomi avec une ROM mondiale peut être configuré en français, catalan, basque ou galicien, des langues pour lesquelles Android offre une prise en charge complète.

. Un Xiaomi avec une ROM mondiale peut être configuré en français, catalan, basque ou galicien, des langues pour lesquelles Android offre une prise en charge complète. Installée sur plus d’appareils. La ROM mondiale est implémentée sur un nombre plus élevé d’appareils car elle est destinée au marché international.

ROM Chine

De son côté, la ROM chinoise de MIUI est destinée au marché chinois. Elle présente donc les caractéristiques suivantes :

Son développement est spécifique . Comme elle est destinée à n’être utilisée qu’en Chine, Xiaomi y ajoute des fonctionnalités spécifiques qui ne sont pas présentes dans le reste du monde. Cela fait que certaines fonctionnalités de MIUI ne sont disponibles en Chine que pendant un certain temps, avant d’être implémentées dans la ROM mondiale. Comme tu peux le voir, il s’agit de deux développements bien distincts.

. Comme elle est destinée à n’être utilisée qu’en Chine, Xiaomi y ajoute des fonctionnalités spécifiques qui ne sont pas présentes dans le reste du monde. Cela fait que certaines fonctionnalités de MIUI ne sont disponibles en Chine que pendant un certain temps, avant d’être implémentées dans la ROM mondiale. Comme tu peux le voir, il s’agit de deux développements bien distincts. Ne prend pas en charge toutes les bandes réseau . C’est une question importante, car un téléphone acheté en Chine ne fonctionnera probablement pas avec les réseaux utilisés en Europe ou aux États-Unis.

. C’est une question importante, car un téléphone acheté en Chine ne fonctionnera probablement pas avec les réseaux utilisés en Europe ou aux États-Unis. Ne comprend pas les applications Google . Dans la ROM chinoise, il n’y a pas d’accès au Play Store et seules les applications connues localement peuvent être utilisées.

. Dans la ROM chinoise, il n’y a pas d’accès au Play Store et seules les applications connues localement peuvent être utilisées. Langues disponibles. Cette ROM ne peut être configurée qu’en chinois ou en anglais.

Comme tu peux le constater, les différences sont notables. Cependant, il est bon de souligner qu’il n’y a pas de différences structurelles entre MIUI pour la Chine et pour le marché international. Android est le système qui se trouve sous la surcouche personnalisée et, comme d’habitude, il est facile à modifier.

Liste des versions de MIUI par région et comment connaître la tienne

Le fait qu’il existe une ROM mondiale n’indique pas que Xiaomi n’adapte pas sa surcouche personnalisée à des régions plus petites. Voici une liste complète de toutes les régions de MIUI :

MIUI Chine (CN) . MIUI Chine est la version pure de MIUI, rapide et stable. Elle contient des applications spécifiques à la Chine et est régulièrement mise à jour. Elle n’est disponible que sur les appareils vendus en Chine, bien qu’elle puisse être installée sur des appareils mondiaux via un ordinateur. Cette version prend uniquement en charge l’anglais et le chinois.

. MIUI Chine est la version pure de MIUI, rapide et stable. Elle contient des applications spécifiques à la Chine et est régulièrement mise à jour. Elle n’est disponible que sur les appareils vendus en Chine, bien qu’elle puisse être installée sur des appareils mondiaux via un ordinateur. Cette version prend uniquement en charge l’anglais et le chinois. MIUI Mondiale (MI) . Il s’agit de la ROM principale de MIUI Mondiale. Elle inclut des applications Google telles que le téléphone, les messages et les contacts. Elle n’a pas de fonctionnalités spécifiques à la Chine et peut présenter des problèmes de stabilité en raison de l’intégration de plus de fonctions Google dans l’interface.

. Il s’agit de la ROM principale de MIUI Mondiale. Elle inclut des applications Google telles que le téléphone, les messages et les contacts. Elle n’a pas de fonctionnalités spécifiques à la Chine et peut présenter des problèmes de stabilité en raison de l’intégration de plus de fonctions Google dans l’interface. MIUI Mondiale Inde (IN) . Il s’agit de la version de MIUI utilisée sur les téléphones vendus en Inde. Auparavant, elle incluait des applications Google, mais en raison d’une sanction du gouvernement indien à l’encontre de Google, Xiaomi a décidé d’inclure sa propre application d’appels et de messages dans l’interface MIUI pour les appareils lancés en Inde.

. Il s’agit de la version de MIUI utilisée sur les téléphones vendus en Inde. Auparavant, elle incluait des applications Google, mais en raison d’une sanction du gouvernement indien à l’encontre de Google, Xiaomi a décidé d’inclure sa propre application d’appels et de messages dans l’interface MIUI pour les appareils lancés en Inde. MIUI Mondiale EEA (EU) . Il s’agit de la version de MIUI Mondiale adaptée aux normes européennes. Elle est personnalisée pour l’Europe et respecte les caractéristiques légales de la région. Elle permet l’utilisation de moteurs de recherche alternatifs sur le téléphone et est mise à jour à la même fréquence que MIUI Mondiale.

. Il s’agit de la version de MIUI Mondiale adaptée aux normes européennes. Elle est personnalisée pour l’Europe et respecte les caractéristiques légales de la région. Elle permet l’utilisation de moteurs de recherche alternatifs sur le téléphone et est mise à jour à la même fréquence que MIUI Mondiale. MIUI Mondiale Russie (RU) . Il s’agit d’une ROM similaire à la version Mondiale, mais avec des applications de recherche appartenant à Google. Elle permet l’utilisation de Yandex comme moteur de recherche par défaut. Elle inclut également de nouveaux widgets de MIUI 13.

. Il s’agit d’une ROM similaire à la version Mondiale, mais avec des applications de recherche appartenant à Google. Elle permet l’utilisation de Yandex comme moteur de recherche par défaut. Elle inclut également de nouveaux widgets de MIUI 13. MIUI Mondiale Turquie (TR) . Cette ROM est similaire à EEA Mondiale, mais elle inclut des applications spécifiques à la Turquie. Elle est adaptée au marché turc.

. Cette ROM est similaire à EEA Mondiale, mais elle inclut des applications spécifiques à la Turquie. Elle est adaptée au marché turc. MIUI Mondiale Indonésie (ID) . Contrairement à d’autres ROM mondiales, MIUI Indonésie inclut des applications de téléphone, de messagerie et de contacts propres à MIUI plutôt que des applications Google. Elle permet l’enregistrement des appels et est l’une des ROM les plus stables.

. Contrairement à d’autres ROM mondiales, MIUI Indonésie inclut des applications de téléphone, de messagerie et de contacts propres à MIUI plutôt que des applications Google. Elle permet l’enregistrement des appels et est l’une des ROM les plus stables. MIUI Mondiale Taïwan (TW) . La ROM MIUI Taïwan comprend des applications de téléphone, de messagerie et de contacts similaires à MIUI Indonésie. Elle inclut également des caractères taïwanais dans l’application de recherche. Elle est stable et similaire à la ROM d’Indonésie.

. La ROM MIUI Taïwan comprend des applications de téléphone, de messagerie et de contacts similaires à MIUI Indonésie. Elle inclut également des caractères taïwanais dans l’application de recherche. Elle est stable et similaire à la ROM d’Indonésie. MIUI Mondiale Japon (JP) : Ces ROM sont similaires à MIUI Mondiale, mais viennent avec des applications spécifiques au Japon. Certains appareils au Japon ont des ROM différentes en raison de variantes exclusives. Différentes cartes SIM peuvent être utilisées.

: Ces ROM sont similaires à MIUI Mondiale, mais viennent avec des applications spécifiques au Japon. Certains appareils au Japon ont des ROM différentes en raison de variantes exclusives. Différentes cartes SIM peuvent être utilisées. Autres régions de MIUI (LM, KR, CL, MX): Ces régions sont spécifiques aux opérateurs et contiennent des applications spécifiques aux opérateurs. Elles sont des variantes de la ROM Mondiale et contiennent des applications Google.

Comment savoir quelle version a mon Xiaomi ?

Si tu as acheté ton Xiaomi en France, il est probable qu’il dispose de la version européenne, qui est basée sur la ROM mondiale. Cependant, si tu veux être sûr, voici les étapes à suivre pour connaître la version installée :

Ouvre les paramètres. Appuie sur À propos du téléphone. Vérifie dans la section Version de MIUI. Dans le code que tu verras, marqué en rouge sur l’image ci-dessus, regarde le quatrième et le cinquième chiffre. Si tu vois EU, cela indique que tu as la ROM mondiale, adaptée à l’Europe.

Compare le résultat de cette vérification avec la liste que nous te proposons ci-dessus.

Est-il recommandé d’acheter un Xiaomi avec une ROM chinoise à l’heure actuelle ?

À notre avis, nous pensons que non. Le fait que Xiaomi soit présent en France rend l’achat d’un des dispositifs lancés en Chine moins attractif. Par exemple, ces appareils, en plus d’inclure les applications Google et d’être en français, ne bénéficient pas non plus de la garantie commerciale de 3 ans en vigueur dans notre pays.

Nous pensons qu’il est seulement recommandé d’opter pour l’achat d’un Xiaomi en Chine si tu trouves une offre intéressante. Dans tous les autres cas, il est toujours préférable d’acheter le téléphone dans ton pays de résidence.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :