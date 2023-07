Toutes les nouveautés arrivant dans le Spotlight de l’iPhone sur iOS 17

Traduisez cet article français en français en préservant les balises HTML dans leur intégralité, en respectant ces deux conditions

Le Spotlight est renforcé sur iOS 17 et ajoute des nouveautés qui améliorent l’expérience avec l’iPhone.

Nouveautés qui arrivent sur Spotlight avec iOS 17

Le Spotlight de l’iPhone est l’un des éléments fondamentaux du système d’exploitation. Tout repose sur le Spotlight et il est possible de réaliser des choses incroyables comme des calculs de toutes sortes, l’utiliser comme une encyclopédie en ligne ou rechercher des photos en saisissant du texte, entre autres choses. Même si lors de la dernière WWDC où iOS 17 a été présenté, aucune mention n’a été faite à son sujet, cela n’indique pas qu’il n’y a pas eu de nouveautés, car il y en a eu, et très intéressantes.

Ces nouveautés sont intéressantes et représentent une petite amélioration de l’expérience des utilisateurs, mais elles ne sont pas aussi impressionnantes que certains changements d’iOS 17 qui seront également inclus dans la nouvelle mise à jour. Néanmoins, ces nouveautés arrivées sur Spotlight méritent également d’être reconnues et nous vous les présentons toutes au cours de cet article.

Recherche améliorée des applications

L’un des aspects améliorés du Spotlight est la recherche d’applications car elle a été renforcée. Avec iOS 17, lorsque nous saisissons « Photos » dans le champ de recherche, l’application Photos nous sera bien sûr proposée, mais aussi d’autres éléments.

En écrivant un article sur le Spotlight, je me rends compte du grand potentiel qu’il a acquis avec iOS 17. Maintenant, lorsque vous recherchez une application, non seulement l’application vous sera proposée, mais dans le cas des photos, vous pourrez également accéder à l’album des favoris, par exemple. pic.twitter.com/TZfZQuCQkv — Fran Besora  (@ifrnb) 4 juillet 2023

Sur iOS 16, la recherche se limite à vous montrer uniquement l’application que vous recherchez comme principale suggestion, mais sur iOS 17, en plus de vous montrer l’application en question, elle vous proposera également d’autres éléments tels que les albums récents ou favoris dans le cas de cet exemple.

Nouvelle interface pour les recherches

Avec iOS 17, Spotlight offre également des recherches plus rapides et une meilleure interface. Avec la nouvelle mise à jour, les recherches liées à l’App Store apparaîtront en haut de la page mais avec une couleur bleue, la couleur de l’App Store, soit dit en passant, tandis que les recherches liées à l’application Notes auront une interface simulant la couleur jaunâtre et l’icône de ladite application.

Nouveaux interrupteurs pour certains réglages

iOS 17 facilite plus que jamais l’accès à certaines configurations du système. Avec cette nouvelle mise à jour, nous pourrons activer ou désactiver différents réglages depuis la barre de recherche de l’iPhone. Par exemple, le mode avion ou la connectivité Wi-Fi. Lorsque nous cherchons l’un d’eux, un raccourci vers ces réglages apparaîtra comme suggestion principale.

Nouvelles actions rapides

Avec iOS 17, le Spotlight devient un couteau suisse. Nous pourrons non seulement accéder à plus de sections des différentes applications recherchées, rechercher des éléments avec une meilleure interface ou interagir avec les réglages, mais nous pourrons également effectuer des actions rapides.

OMG ! iOS 17 permet de créer des événements dans le calendrier depuis le Spotlight. pic.twitter.com/d7AB49S821 — Fran Besora  (@ifrnb) 4 juillet 2023

Des actions telles que créer des événements dans le calendrier en langage naturel, par exemple. Ou enregistrer des numéros de téléphone. Ou enregistrer des e-mails. Sans aucun doute, pouvoir faire cela depuis le Spotlight est très pratique, car n’oublions pas que nous avons le bouton sur l’écran d’accueil.

En conclusion, la mise à jour d’iOS 17 présente plusieurs améliorations importantes sur le Spotlight, ce qui renforce son rôle en tant qu’élément clé du système d’exploitation de l’iPhone. Bien que les mises à jour du Spotlight n’aient pas été mises en avant lors de la présentation d’iOS 17 lors de la dernière WWDC, les changements sont évidents et enrichissent considérablement l’expérience de l’utilisateur.

Avec ces améliorations, le Spotlight ne se limite pas seulement à être un outil multifonctionnel sur l’iPhone, mais il étend également sa capacité à servir de centre d’accès rapide pour diverses tâches et configurations.



