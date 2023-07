Threads contre. Twitter : 5 différences entre les plateformes de médias sociaux

Comme promis, Meta a lancé sa réponse à Twitter sous la forme de Threads. L’application a été lancée jeudi dernier et est rapidement devenue un succès avec plus de 10 millions de téléchargements dans le monde. L’application arrive comme un rival clé de Twitter, âgé de 16 ans. Actuellement, de nombreux utilisateurs se demandent si Threads pourra vaincre Twitter et remplacer les médias sociaux d’Elon Musk ou sera oublié dans un proche avenir. Si vous êtes toujours curieux de savoir comment l’application Threads se compare à Twitter, nous avons répertorié certaines des principales différences entre ces deux applications. Bien que leur proposition soit similaire, il existe quelques différences entre eux. Ces différences peuvent permettre aux deux applications de coexister, mais ce sera aux utilisateurs de décider.

Les discussions de Meta ressemblent beaucoup à Twitter. Cependant, la communauté Internet n’est pas totalement convaincue que « les threads détruiront Twitter ». Par conséquent, nous avons décidé d’énumérer certaines des différences entre ces deux plates-formes.

Les 5 principales différences entre les discussions et Twitter

1 – Disponibilité

Twitter existe depuis 16 ans en tant que site Web et a gagné en popularité avec ce simple objectif. Cependant, il s’est rapidement adapté aux smartphones avec des applications Android et iOS en cours de développement dès que la navigation mobile est devenue un standard.

Threads, en revanche, est un service réservé aux applications. Cela indique qu’il est disponible uniquement via les stores d’applications iOS et Android, ce qui indique pour l’expérience mobile exclusive. Nous ne pouvons pas supprimer une version pour les ordinateurs de bureau à l’avenir. L’expérience d’Instagram se concentre sur les applications mobiles, mais la plate-forme a également une version de bureau moindre qui est venue plus tard pour compléter l’expérience. Puisque Threads est « une application Instagram », nous nous attendons à ce qu’elle suive les traces de son application mère. Cependant, pour l’instant, les utilisateurs sont limités à la version mobile.

2 – Synchronisation du compte

Sur Twitter, il est possible d’utiliser plusieurs options de connexion. Vous pouvez choisir votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et même simplement le nom d’utilisateur. Le compte est indépendant et n’est lié à aucune autre application. Il emprunte simplement des informations de journal.

Les discussions sont directement synchronisées et dépendent de votre compte Instagram. Actuellement, il n’y a pas d’autre moyen de se connecter à Threads que votre compte Instagram et vice versa. Les discussions ne peuvent même pas être supprimées sans supprimer votre compte Instagram. Ce dernier bit a soulevé la controverse parmi les utilisateurs qui se sentent bloqués après avoir créé leur compte Threads. Ils ne peuvent pas supprimer le compte sans perdre Instagram dans le processus. La seule option, pour l’instant, est de désactiver leur profil via l’option Désactiver le compte.

3 – Prix et vérification

Avant le régime de Musk, l’expérience principale de Twitter était totalement gratuite et le processus de vérification faisait également partie de cette utilisation gratuite. Cependant, depuis qu’Elon Musk a pris la barre, il a fait avancer l’abonnement Twitter Blue, compromettant l’expérience gratuite pour certains utilisateurs. Les utilisateurs de Twitter Blue peuvent profiter d’un nombre de mots supplémentaire et d’aucune publicité, et la marque bleue de vérification est désormais liée au plan.

Meta a également emboîté le pas avec Instagram mais n’offre la marque de vérification qu’en tant que service. La vérification des threads est transférée d’Instagram et n’est donc qu’une coche bleue alors que Twitter Blue est une coche bleue avec d’autres avantages. Les deux plates-formes facturent presque le même montant de 8 $.

4 – Messages multimédias sur les threads de discussion et Twitter

Les deux plates-formes permettent à l’utilisateur de publier des liens vers des sites Web, des vidéos et des images. Un utilisateur peut également publier des GIF sur les deux services. Cependant, vous devez d’abord enregistrer le GIF sur la pellicule pour pouvoir le publier sur Threads. Parallèlement à cela, on peut publier plus d’images et de vidéos à la fois sur Threads. Twitter a une limite de quatre éléments par tweet. Les threads de discussion vous permettent également de partager 10 éléments dans une seule publication, ce qui est similaire aux publications du carrousel sur Instagram.

5 – Limite de texte et curation de flux

Twitter a été rendu populaire avec sa limite de 140 caractères. En réalité, les médias sociaux ont créé une nouvelle façon pour les utilisateurs de s’exprimer sur le Web. Avec cette limite, les utilisateurs devraient pouvoir exprimer leur pensée de manière concise. La limite a été révisée à 280 plus tard et avec Twitter Blue, la limitation est supprimée.

Les threads sont entre les deux en offrant aux utilisateurs jusqu’à 500 caractères, ce qui est une quantité décente en standard. En dehors de la limite de texte, il n’y a aucun moyen d’envoyer un SMs à quelqu’un en privé sur Threads. La fonctionnalité DM de Twitter est manquante sur Threads, du moins pour le moment.

Les threads de discussion ne permettent pas à un utilisateur de rechercher autre chose que des noms d’utilisateur et des comptes. Les hashtags ne sont pas non plus présents dans l’application. Le flux de l’application affiche également les publications de tout le monde, qu’un utilisateur suive ou non le compte. Twitter, en revanche, propose deux options de flux. L’un est organisé sur la base des préférences de l’utilisateur et l’autre sur la base de ce qui suit.

En dehors de cela, Threads ne vous dérangera pas avec des publicités tout au long de votre navigation. Cependant, ne placez pas vos espoirs sur ce dernier élément. Cela changera probablement à l’avenir, car Meta devra probablement monétiser l’application.

Conclusion – Threads a encore un long chemin à parcourir

Comme nous pouvons en conclure, il existe encore des différences essentielles entre Twitter et Threads. Pour l’instant, on ne peut pas dire que Threads est le « tueur de Twitter » que certains utilisateurs suggéraient. L’application semble être là pour offrir une expérience similaire, mais elle en est encore à ses débuts. Il manque certaines fonctionnalités clés, dont certaines pourraient rendre la plate-forme plus attrayante par rapport à son principal rival.

Pour l’instant, nous pensons que Threads et Twitter coexisteront. C’est à leurs créateurs et mainteneurs de déterminer si l’un vaincra l’autre.

