Shadow PC : Un PC puissant dans le cloud pour travailler et jouer auquel tu peux même accéder depuis ton mobile

Si vous avez besoin d’un ordinateur puissant mais que vous ne pouvez pas vous en acheter un, Shadow PC pourrait être la solution à vos problèmes.

Shadow PC vous permet d’utiliser un ordinateur puissant dans le cloud depuis n’importe où

Le fait que des services de cloud computing tels que Google Stadia aient échoué n’indique pas que ce type de technologies n’a pas sa place aujourd’hui. Et encore moins qu’il ne sera pas essentiel dans le futur. De plus en plus d’entreprises offrent des solutions efficaces aux problèmes courants auxquels sont confrontés les utilisateurs et les professionnels au quotidien. L’un des derniers services de ce type à arriver en France est Shadow PC, qui permet d’accéder à un ordinateur ultrapuissant pour travailler et jouer à partir de n’importe où, sans avoir à dépenser des milliers d’euros pour son matériel.

Shadow PC est un service d’informatique en cloud par abonnement, qui offre la possibilité d’accéder à distance à un PC doté d’un matériel de pointe via pratiquement n’importe quel appareil avec accès à Internet. Récemment, la plateforme a été mise à jour avec de nouveaux plans et des prix encore plus compétitifs.

Qu’est-ce que Shadow PC et comment cela fonctionne-t-il?

Les créateurs définissent Shadow PC comme « Un PC complet » disponible dans le cloud. Le grand attrait de cet outil réside dans sa philosophie multiplateforme, car il dispose d’applications pour la plupart des systèmes d’exploitation, y compris Windows, macOS et Linux, ainsi qu’Android ou iOS, et même Android TV et tvOS. De plus, étant donné qu’il est compatible avec tous les types de périphériques externes, qu’ils soient câblés ou sans fil, le coût initial est minime.

Essentiellement, il est possible d’accéder à Shadow PC via n’importe quel appareil avec accès à Internet répondant à des exigences techniques minimales, car en plus des applications natives, il offre également un accès via le navigateur. Ces exigences peuvent être consultées directement sur le site web de Shadow.

Une fois l’un des plans de Shadow souscrit, nous avons à notre disposition un PC complet, doté de spécifications de premier ordre qui le rendent idéal pour travailler ou jouer. À cet égard, lors d’une démonstration du service, l’un des porte-parole de Shadow nous a montré comment il est possible d’exécuter certains des jeux les plus exigeants disponibles actuellement sur un PC distant en utilisant Shadow.

Et c’est précisément les joueurs qui semblent être le principal public cible de Shadow. Lors de la présentation du service, Charles Questiaux, CFO de Shadow, a déclaré que ce sont les « gamers » qui vont « utiliser le service de la manière la plus exigeante », et il n’est pas surprenant que l’équipe ait travaillé à optimiser son service pour offrir la meilleure expérience de jeu possible.

Comparé à des plateformes de jeu en cloud comme Nvidia GeForce Now ou Microsoft XCloud, Shadow a l’avantage d’offrir aux utilisateurs un PC complet, où ils peuvent installer n’importe quel jeu qu’ils ont acheté précédemment, indépendamment de la boutique ou de la plateforme où il est disponible. Grâce à l’accès via le navigateur, il n’est pas nécessaire d’utiliser l’application native du service pour jouer.

Plans et prix de Shadow PC

Shadow PC propose plusieurs modalités d’abonnement différentes, qui peuvent être adaptées à différents types d’utilisateurs en fonction de leurs besoins.

L’abonnement le moins cher est au prix de 32,99 euros par mois et offre un accès distant à un PC avec un processeur Intel Xeon ou équivalent, une carte graphique Nvidia GTX 1080 ou équivalent, 12 Go de RAM et un stockage permanent de 512 Go.

D’autre part, l’abonnement avec « Power Upgrade » est au prix de 49,98 euros par mois et comporte des améliorations importantes telles que la prise en charge du Ray Tracing et des optimisations pour le jeu en 4K.

Quelle que soit la modalité choisie, Shadow PC n’exige aucune forme d’engagement, et il est possible d’annuler l’abonnement à tout moment.

Il est possible de s’abonner à Shadow PC via le site web officiel du service. À partir de là, il est également possible de télécharger les applications natives que l’entreprise offre aux utilisateurs de Windows, Linux, macOS, Raspberry, Android, iOS, tvOS, Android TV et Oculus.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :