Combien de versions d'iOS mon iPhone aura-t-il?

On te donne une approximation des versions d’iOS auxquelles tu pourras mettre à jour ton iPhone. Il y en aura beaucoup.

Jusqu’à quand pourrai-je mettre à jour mon iPhone?

Une des grandes différences des iPhones par rapport à la concurrence est, sans aucun doute, la prise en charge des mises à jour tout au long des années. Apple promet un minimum de cinq ans de mises à jour d’iOS, c’est pourquoi ton iPhone peut même avoir plus de mises à jour que celles promises. Nous l’avons vu avec l’iPhone 6s, par exemple.

Nous allons te dire combien de versions d’iOS ton iPhone pourrait avoir. Bien que généralement, les iPhones bénéficient de cinq ans de mises à jour d’iOS, c’est une réponse un peu compliquée à donner car cela peut être plus ou moins. En tout cas, nous allons essayer de te donner une donnée approximative pour que tu puisses te faire une idée du nombre de mises à jour d’iOS que ton iPhone aura.

Ton iPhone aura toutes ces versions d’iOS

Une chose à prendre en compte est que plus ton iPhone est récent, plus il mettra à jour de versions d’iOS. Au fur et à mesure que le temps passe et que les processeurs s’améliorent, les iPhones peuvent durer plus longtemps. Un exemple facile serait que le premier iPhone a été mis à jour deux fois, tandis que l’iPhone X bénéficiera de six ans de versions d’iOS. Selon ce qu’Apple a fait ces dernières années, nous pouvons déterminer que :

L’iPhone 8, 8 Plus et iPhone X resteront sur iOS 16 mais continueront à recevoir des mises à jour de sécurité.

L’iPhone XR pourra mettre à jour vers iOS 17 et iOS 18.

L’iPhone XS et XS Max pourront mettre à jour vers iOS 17 et iOS 18.

L’iPhone 11 et 11 Pro pourront mettre à jour vers iOS 17, iOS 18 et iOS 19.

L’iPhone SE de deuxième génération pourra mettre à jour vers iOS 17, iOS 18 et iOS 19 au minimum.

L’iPhone 12 et 12 Pro pourront mettre à jour vers iOS 17, iOS 18, iOS 19 et iOS 20 au minimum.

Les iPhone 13 et 13 Pro pourront mettre à jour vers iOS 17, iOS 18, iOS 19, iOS 20 et iOS 21 au minimum.

Les iPhone 14 et 14 Pro pourront mettre à jour vers iOS 17, iOS 18, iOS 19, iOS 20, iOS 21 et iOS 22 au minimum.

Il ne s’agit pas d’une science exacte. Un autre exemple est que les iPhone 6s ne peuvent pas mettre à jour vers iOS 16 en même temps que les iPhone 7. Pourquoi est-ce un bon exemple ? Parce qu’ils ont été lancés avec un an d’écart. Quoi qu’il en soit, les nouveaux processeurs, comme nous l’avons dit, sont plus puissants et capables de prolonger la durée de vie des versions d’iOS sur notre iPhone.

En résumé, Apple a constamment démontré son engagement envers le support et les mises à jour à long terme de ses appareils iPhone. Bien qu’il puisse y avoir des exceptions et des variations, la règle générale de cinq ans de support de mises à jour d’iOS semble être maintenue, avec des possibilités de prolongation en fonction de l’avancée technologique de ses processeurs.

Cette approche améliore non seulement l’expérience de l’utilisateur, mais maximise également l’investissement réalisé dans son appareil, en lui offrant une valeur significative au fil du temps. La clé pour déterminer combien de mises à jour ton iPhone pourrait recevoir réside dans sa vétusté et les performances du processeur, mais toujours avec la confiance qu’Apple travaillera pour offrir le plus longtemps possible du support et des mises à jour.

