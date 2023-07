Android vs iOS vs HarmonyOS: c’est ainsi que se déroule la bataille pour devenir le meilleur système d’exploitation mobile au monde.

Voici les trois principaux systèmes d’exploitation du marché des smartphones.

Android et iOS ont un concurrent de plus en plus fort en HarmonyOS

Depuis la révolution des smartphones avec le premier iPhone, le marché des téléphones mobiles a peu changé en termes de domination des systèmes d’exploitation sur le marché. À la fois iOS et Android ont eu une domination presque totale du marché à cet égard, mais depuis que HarmonyOS a été contraint de voir le jour après l’interdiction de Google à Huawei, il a progressé lentement mais sûrement pour devenir le troisième système le plus important du secteur. Et quelle est la situation actuelle ? Nous allons le voir.

Android domine, iOS se maintient et HarmonyOS progresse

Cette information, disponible via les données du marché de Counterpoint, nous permet de voir où se trouvent actuellement les trois systèmes d’exploitation les plus importants sur le marché des téléphones mobiles. Ainsi, dans le graphique que nous verrons ci-dessous, nous pouvons voir comment Android domine le marché mondial avec une part de marché puissante de 78% au premier trimestre de 2023, tandis que iOS se maintient à 20% et HarmonyOS commence à se faire remarquer avec une hausse de 2%.

Il convient également de mentionner un fait, à savoir que le marché Android couvre des dizaines de marques et des milliers de modèles disponibles, tandis que iOS est uniquement utilisé par Apple. Si nous le décomposons par marques, Apple serait la marque la plus réussie sur le marché. Il en va de même pour HarmonyOS, un système d’exploitation utilisé uniquement par Huawei.

Il convient également de noter que les bonnes performances techniques d’HarmonyOS ont conduit de plus en plus d’adeptes à renoncer aux services d’Apple et de Google. Le fait d’avoir conçu un système d’exploitation aussi récent leur a donné l’avantage d’introduire un logiciel et une architecture préférés pour les téléphones mobiles, et si au départ, ils avaient été pénalisés par la perte des systèmes Android pour les téléphones Huawei, leurs bonnes performances contribuent à regagner la confiance des utilisateurs envers la marque.

La Chine, le scénario clé d’HarmonyOS

Comme nous l’avons mentionné, HarmonyOS gagne de plus en plus la confiance des utilisateurs, et le premier endroit où cette croissance est perceptible est la Chine. Avec des données au niveau mondial qui ne sont pas très éloignées du marché mondial, nous pouvons voir qu’Android détient une part de marché puissante de 72%, Apple une part de marché solide de 20% et HarmonyOS détient une part de marché de 8% qui semble ne pas avoir encore atteint son maximum.

Le marché chinois est actuellement l’un des points clés pour les trois systèmes d’exploitation. En tant que puissance mondiale, la popularité d’HarmonyOS en Chine peut se propager rapidement à d’autres marchés où Huawei n’est pas interdit et nuire à l’influence d’iOs et d’Android dans ces autres régions. Actuellement, on ne peut peut-être pas encore parler de concurrence, mais il constitue une menace pour les intérêts commerciaux des deux autres entreprises s’il continue de croître et se positionne comme un concurrent de poids. Soyez très attentifs au marché chinois !

iOS domine aux États-Unis mais décline en Inde

Il est également prévu que le système d’exploitation d’Apple occupe une position dominante aux États-Unis. Il alterne généralement les positions avec Android, mais les derniers trimestres et les performances commerciales solides de ses derniers modèles ont fait que dans le pays des bandes rouges et blanches, les appareils iOS ont une part de marché de 52% et Android de 48%.

Enfin, mais non moins important, il convient également de mentionner le marché indien, qui montre une préférence énorme pour les appareils Android par rapport à iOS. Dans le cas de cette nation, l’une des puissances économiques émergentes actuelles, Android détient 94% du marché, tandis que iOS représente seulement 6% de la part, comme nous pouvons le voir dans le graphique ci-dessous.

Chaque marché a ses particularités, ce qui fait que chaque région a ses préférences en termes de systèmes d’exploitation. Actuellement, le marché chinois est l’un des plus importants à surveiller, notamment pour étudier l’évolution d’HarmonyOS et voir dans quelle mesure il peut remettre en question la domination absolue d’Android et d’iOS.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :