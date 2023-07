L’iMac 32 pouces d’Apple n’est pas attendu avant fin 2024 au plus tôt, mais est-il vraiment nécessaire d’exister ?

Le mois dernier, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté qu’Apple en était aux premiers stades du développement d’une version de l’iMac en silicone avec un écran de plus de 30 pouces. Dans la version de cette semaine de sa lettre d’information Power On, Gurman donne quelques informations supplémentaires sur le calendrier de cette machine, affirmant qu’elle sortirait au plus tôt à la fin de 2024.

Le rapport décrit le travail d’Apple sur un iMac 32 pouces comme quelque chose que la société « expérimente » actuellement. Étant donné que le travail est encore précoce, Gurman dit qu’il ne « prévoit pas le lancement d’un tel ordinateur avant la fin de 2024, si ce n’est un peu plus tard ».

On m’a dit qu’Apple expérimentait des iMacs avec des écrans plus grands, y compris un modèle avec un écran d’environ 32 pouces. Je ne m’attends pas à ce qu’un tel ordinateur soit lancé avant la fin de l’année 2024, voire un peu plus tard, car le développement n’en est qu’à ses débuts. Cette annonce intervient quelques années après qu’Apple a envisagé de lancer une version plus grande de l’iMac M1 de 24 pouces.

Gurman précise qu’Apple travaille également sur une nouvelle version de l’iMac 24 pouces équipée d’une puce M3 qui sera commercialisée « au début de l’année prochaine » en tant que « l’un des premiers appareils d’Apple basés sur la puce M3 ». L’iMac 24 pouces, entièrement redessiné, a été commercialisé pour la première fois avec une puce M1 il y a plus de deux ans et n’a pas été mis à jour depuis.

L’avis de Netcost-security.fr

Il est intéressant de noter qu’Apple ne semble pas pressé de sortir une version plus grande de l’iMac avec Apple Silicon. On peut supposer qu’une telle machine constituerait une sorte de suite à la gamme iMac Pro, aujourd’hui disparue.

Selon moi, Apple considère qu’une version à grand écran de l’iMac est superflue. Pour la première fois depuis des années, la société vend deux Mac de bureau polyvalents et performants qui peuvent être utilisés avec n’importe quel écran externe, le Mac mini et le Mac Studio. Elle vend également son propre écran externe grand public, le Studio Display, pour la première fois depuis l’abandon du Thunderbolt Display en 2016.

Il y a bien sûr de nombreux avantages à opter pour une configuration comprenant un écran Studio Display associé au Mac Studio ou au Mac mini. Le plus grand avantage est la modularité qu’une telle configuration offre, vous permettant de remplacer le Mac sans avoir à abandonner l’écran lui-même, et vice versa.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :