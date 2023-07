Rencontres-tu des problèmes en utilisant la Galaxy Watch sur un poignet tatoué ? Samsung recherche déjà la solution.

Samsung travaille déjà sur les problèmes de détection des capteurs Galaxy Watch sur les poignets tatoués.

Le Samsung Galaxy Watch présente des problèmes de détection sur les poignets tatoués // Image : Christan Collado.

Les Samsung Galaxy Watch et, en général, les montres intelligentes, ne sont pas compatibles avec les poignets tatoués . Les tatouages ​​ affectent le bon fonctionnement des capteurs optiques situés à l’arrière des boîtiers des montres intelligentes, créant des difficultés pour une bonne analyse des données liées à la santé et à l’activité physique. Heureusement, selon SamMobile, Samsung est conscient de ce problème et travaille déjà pour trouver une solution .

En particulier, les tatouages ​​ empêchent la montre de savoir précisément si vous la portez ou non . Ainsi, des capteurs tels que le moniteur de fréquence cardiaque, le moniteur de sang ou le GPS ne s’activent pas et ne remplissent pas leur fonction. Ce n’est pas un problème exclusif aux Galaxy Watch , mais nous savons que Samsung est l’un des premiers fabricants à avoir l’intention d’améliorer la détection lorsque leurs montres intelligentes sont utilisées sur des poignets tatoués.

Les Samsung Galaxy Watch recevront bientôt une solution

Si vous possédez une Samsung Galaxy Watch et que la détection n’est pas correcte lorsque vous la portez sur un poignet tatoué, ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas le seul . Cette montre et d’autres montres intelligentes ont des problèmes pour détecter si elles sont réellement utilisées , car les tatouages ​​empêchent leurs capteurs optiques de fonctionner correctement. Par conséquent, même si vous la portez correctement sur votre poignet, elles n’analyseront pas avec précision la fréquence cardiaque ou les calories brûlées.

Samsung souhaite que ses montres intelligentes soient également utiles aux utilisateurs ayant des poignets tatoués, c’est pourquoi la société travaille sur une solution pour résoudre ce problème. Les informations proviennent d’un modérateur de Samsung Community chargé de l’application Galaxy Wear. Il a été celui qui a annoncé que les développeurs de l’entreprise préparent une mise à jour améliorant la détection d’utilisation pour les utilisateurs avec des tatouages ​​dans la zone où la smartwatch est placée.

En réalité, le modérateur lui-même a annoncé une date de sortie pour cette mise à jour : la deuxième moitié de 2023 . Par conséquent, il est très probable que cela soit l’une des nouveautés de One UI Watch 5 basée sur Wear OS 4 . Apparemment, cette version sera officielle avec les nouvelles Samsung Galaxy Watch 6, dont les images ont déjà fuité. Ensuite, il est très probable que la nouvelle version du système d’exploitation soit également disponible pour les générations précédentes, telles que la Galaxy Watch 5.

Par conséquent, si votre Samsung Galaxy Watch rencontre des problèmes lors de son utilisation sur un poignet tatoué, sachez que la solution arrivera avant la fin de l’année sous forme de mise à jour. N’oubliez pas de surveiller les mises à jour disponibles lorsque la fin de cette année approche.

Comme mentionné précédemment, les montres intelligentes de Samsung ne sont pas les seules à avoir des difficultés à détecter leur utilisation sur des poignets tatoués. Par exemple, les Apple Watch rencontrent le même problème , car elles sont également équipées de capteurs optiques pour mesurer les données biométriques. Pour l’instant, Apple n’a pas annoncé travailler sur une solution, bien que cela puisse changer après la première étape de Samsung.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :