Quelles choses devraient t’indifférer lors du choix d’un téléphone pour sa caméra

Les détails importants d’un appareil photo de smartphone lorsque presque tous sont bons.

Les caméras de téléphone portable actuelles ont déjà des normes élevées de qualité

lorsque nous changeons de téléphone portable, chaque personne a généralement des idées claires. Certaines personnes recherchent des terminaux d’une marque spécifique, d’une taille ou d’une autre, ou avec une bonne batterie, mais s’il y a une fonctionnalité qui est généralement une priorité pour la plupart, c’est d’avoir un bon appareil photo. Cependant, les temps ont changé, les normes de qualité ont augmenté, et il y a de nombreux aspects qui n’ont plus autant d’importance.

Depuis que les téléphones portables ont commencé à avoir des caméras, nous avons été témoins de la façon dont 2 mégapixels étaient une norme de qualité dans les années 2000, à ce que maintenant presque tous les téléphones aient de 3 à 5 objectifs et une quantité de mégapixels incroyable. En réalité, même dans les gammes d’entrée de 2023, nous trouvons des caméras de grande taille capables de prendre de meilleures photos que de nombreux smartphones haut de gamme de 2015. Face à ces avancées, qu’est-ce qui importe dans un appareil photo lorsque cela s’est amélioré à ce point?

La résolution en mégapixels n’est pas la seule chose qui compte dans un appareil photo

Il y a quelques années, juger de la qualité d’un appareil photo par la quantité de mégapixels de son capteur était presque toujours une réussite, et cela était considéré comme logique, car un appareil photo de 12 mégapixels prendra de meilleures photos qu’un appareil photo de 5 mégapixels. Cependant, aujourd’hui, nous pouvons trouver de nombreux téléphones à moins de 200€ équipés de capteurs de 100 mégapixels et d’une bonne ouverture focale, et peut-être que leur résultat, bien que bon, ne vous laissera pas bouche bée. La raison? Parce qu’il est essentiel que le téléphone fasse un bon post-traitement des images.

En réalité, c’est souvent l’un des aspects les plus importants lors de la prise d’une photo, que le logiciel du téléphone soit capable de comprendre l’image pour la reproduire avec la plus grande fidélité possible. Ainsi, chaque téléphone donnera un résultat différent pour une même image prise avec une lentille de même qualité. Et de même qu’un appareil photo avec de nombreux mégapixels nous garantira des photos avec plus de détails, il se peut qu’une lentille « inférieure » avec un meilleur traitement de l’image soit en mesure d’offrir une photographie supérieure. Si vous avez des doutes sur la façon de vérifier cela, nous mettons également l’accent là-dessus dans nos analyses.

De même, il existe également certains « cachets » d’identité entre certaines marques. Par exemple, il est assez connu que, par exemple, Samsung mise sur un rendu avec des couleurs plus saturées et spectaculaires, ou qu’Apple opte pour des couleurs plus neutres mais fidèles à ce que nous voyons de nos propres yeux. Chaque marque traite généralement ses photos de manière particulière, et c’est dans cet aspect que nous pouvons choisir tels ou tels téléphones. Et il semble que non, mais les entreprises mettent beaucoup d’efforts à améliorer le traitement des photos.

Avec un bon mode Pro, aucune photo ne vous résistera

La grande majorité des utilisateurs ont tendance à utiliser le mode « automatique » pour prendre des photos, et cela indique que c’est l’Intelligence Artificielle du téléphone qui ajuste constamment les paramètres pour que la photo ait une image bien équilibrée en termes d’éclairage, de couleur et de mise au point. Il est possible que le mode automatique de votre téléphone ne vous convienne pas totalement, mais si vous avez le courage de jouer avec les réglages de l’appareil photo, le mode professionnel de votre caméra est une solution tout à fait envisageable.

Aujourd’hui, le monde de la photographie s’est beaucoup démocratisé car la grande majorité de la population a toujours un appareil photo à portée de main grâce à son smartphone, mais rarement les possibilités offertes par l’appareil photo d’un téléphone portable sont pleinement exploitées car cela nécessite certaines connaissances préalables. Si c’est votre cas, n’hésitez pas à expérimenter avec l’effet de la vitesse d’obturation, la température de l’image ou l’ISO (sensibilité à la lumière) sur vos photos en mode professionnel.

À quoi utilisez-vous votre appareil photo de téléphone portable?

Un autre aspect à mentionner est que les smartphones les plus puissants d’aujourd’hui peuvent être utilisés (dans une certaine mesure) comme des appareils photo professionnels, car ils ont une qualité immense, un zoom optique, un traitement très raffiné et de nombreuses fonctions pour optimiser le résultat des photos. Mais soyons honnêtes, pour une utilisation occasionnelle de l’appareil photo, que ce soit pour des selfies, des photos de personnes, des vidéos occasionnelles ou des détails de la vie quotidienne, presque n’importe quel appareil photo du marché actuel offrira une fonction très satisfaisante et il ne devrait pas nous importer s’il y a des appareils photo plus puissants.

Nous vivons à une époque où nous cherchons à avoir « le meilleur » par défaut, et dans une certaine mesure, cela pouvait se comprendre lorsque les téléphones portables n’étaient pas dans l’état magnifique actuel. Il est de plus en plus difficile de voir des photos granuleuses prises dans des conditions favorables, et la quantité de détails offerts par n’importe quel smartphone actuel est énorme. Maintenant, si vous êtes une personne qui aime la photographie comme passe-temps, n’hésitez pas à choisir les appareils photo les plus attractifs du marché, car après tout, même si la norme actuelle est élevée, il y aura toujours des appareils photo meilleurs que d’autres.

